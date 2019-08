A Hat in Time: Termin für die Switch-Version steht endlich fest

Bildmaterial: A Hat in Time, Gears for Breakfast

Vor rund einem Jahr wurde seitens Humble Bundle und Gears for Breakfast enthüllt, dass der Indie-Hit A Hat in Time eine Nintendo-Switch-Version erhalten wird. Seitdem wurde es relativ still um die Portierung. Nun kündigten die Verantwortlichen endlich den finalen Veröffentlichungstermin mit einem Trailer an – und es gibt sogar eine kleine Überraschung.

Demnach ist der Launch des Spiels für den 18. Oktober 2019 angesetzt. Käufer können A Hat in Time sowohl digital via Nintendo eShop als auch physisch für Nintendo Switch erwerben. Allerdings umfasst nur die physische Version den „Seal the Deal“-DLC, digital muss dieser separat erworben werden.

Der Inhalt von „Seal the Deal“

Alle neuen Kapitel spielen auf der arktischen Schiffsfahrt.

Es gibt einen neuen Schwierigkeitsmodus mit dem Namen „Death Wish“.

Euch erwarten sechs neue Zeitreihen.

Es gibt über ein Dutzend neue Flairs, Farben, Kostüme, Abzeichen und Kamerafilter.

A Hat in Time ist für PS4, Xbox One und PCs bereits erhältlich.