Indie World: Nintendo präsentiert neue Indies für Nintendo Switch am 19. August

Bildmaterial: Indie World, Nintendo

Um auf kommende Indie-Hits einzustimmen, verkündete Nintendo eine neue Ausgabe der Indie World. In dem Livestream werden brandneue Indie-Spiele vorgestellt, die bald im Nintendo eShop für Nintendo Switch erscheinen. Via Livestream könnt ihr das ganze Spektakel am 19. August um 15:00 Uhr verfolgen.

Laut Nintendo erwarten die Spieler großartige Spielerlebnisse, kreiert von unabhängigen Entwicklern. Zu den aktuellen Hightlights zählen beispielsweise Cadence of Hyrule, Forager und Terraria. Welche Titel allerdings im Rahmen der Präsentation gezeigt werden, ist bislang nicht bekannt.