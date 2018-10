Persona Q2: Neuer Trailer stellt euch Goro Akechi vor

Das heutige Charaktervideo zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth präsentiert euch Goro Akechi aus Persona 5, der von Souichirou Hoshi gesprochen wird. Falls ihr die vorherigen Charaktervideos zu Junpei Iori, Morgana, Naoto Shirogane, Shinjiro Aragaki, Futaba Sakura, Chie Satonaka, Akihiko Sanada, Theodore, Elizabeth, Ryuji Sakamoto, Yukiko Amagi, Ken Amada, Koromaru, Justine und Caroline, Yusuke Kitagawa, Kanji Tatsumi, Aigis, Margaret sowie den Protagonisten verpasst habt, könnt ihr sie noch nachholen.

Goro Akechi besucht die High School und trägt bereits den Titel eines Detektivs. Aufgrund seiner hervorragenden Fähigkeiten hat er schon mehrere Fälle gelöst und übertrifft damit die Arbeit der Strafbehörden. Diese Tatsache sorgt in Verbindung mit seinem Aussehen dafür, dass er große Aufmerksamkeit erhält und bereits als „The Second Coming of the Detective Prince“ bekannt ist. Aktuell hat er sein Interesse auf die Gruppe der Phantom Thieves gerichtet.

Gefangen in einem Kino

Die Persona-Verwender sind in einer Welt voller Filme gefangen. Und ein Mädchen soll den Schlüssel besitzen…

In den Mementos kann Morgana als Auto nicht mehr kontrolliert werden. Die Phantomdiebe landen in einer geheimnisvollen Stadt, in der sich unbekannte Feinde befinden. Sie können den Monstern gerade noch entkommen, als sie in einem Kino landen, das keinen Ausgang hat. Sie treffen auf die schwarzhaarige Frau Nagi und auf das Mädchen Hikari, die der Gruppe erzählen, dass sie gerade aus einem Film geflohen sind.

Filmwelten, die wie Labyrinthe gebaut sind. Und in diesen Filmen treffen sie auf Personen, die ähnliche Kräfte besitzen, als würde das Schicksal sie zusammenfügen. Werden die Phantomdiebe aus dem Kino entkommen?

In Japan soll Persona Q2: New Cinema Labyrinth am 29. November für Nintendo 3DS erscheinen.

