Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) ist gerade einmal seit dem 5. November erhältlich und schon jetzt reiht sich ein Verkaufsrekord an den nächsten.

Nachdem Nintendo bereits beeindruckende weltweite Verkaufszahlen verkündet hatte, gibt es nun auch interessante Neuigkeiten aus den USA.

Dort ist das Remake nach nur wenigen Tagen zum meistverkauften physischen Videospiel des Jahres 2026 aufgestiegen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Circana hervor.

Über eine Million physische Exemplare in den USA

Wie Branchenanalyst Mat Piscatella mitteilt, hat Ocarina of Time allein bis zum 7. November bereits mehr als eine Million physische Exemplare in den Vereinigten Staaten verkauft.

Damit ist es das erste Spiel seit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Jahr 2023, das diese Marke bei den physischen Verkäufen zum Verkaufsstart überschreiten konnte.

Der Erfolg kommt natürlich nicht ganz überraschend. Schließlich hatte Nintendo bereits vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sich das Remake weltweit über 5,2 Millionen Mal innerhalb der ersten vier Tage verkauft hat.

Auch aus Japan liegen inzwischen erste Verkaufszahlen vor. Dort konnten wir sogar eine interessante Zahl zum Verhältnis zwischen digitalen und physischen Verkäufen herausarbeiten.

Und auch Deutschland scheint inzwischen ein echtes Zelda-Land zu sein. Was genau dahintersteckt, haben wir bereits in einem eigenen Artikel beleuchtet.

Doch GTA VI könnte den Rekord bald brechen

Lange dürfte Ocarina of Time den Spitzenplatz allerdings nicht unbedingt behalten. Denn mit Grand Theft Auto VI steht bereits der nächste große Verkaufskandidat vor der Tür.

Interessant ist dabei eine Besonderheit der „physischen“ Version: GTA VI erscheint als sogenannte Code-in-Box-Fassung. KäuferInnen erhalten also eine Verpackung mit Downloadcode statt eines klassischen Datenträgers.

Trotzdem werden solche Versionen von Circana als physische Verkäufe gewertet, wie Piscatella auf Bluesky bestätigte. Damit könnte GTA VI dem Zelda-Remake den ersten Platz noch vor Jahresende streitig machen.

Ob das tatsächlich gelingt, bleibt abzuwarten. Bis dahin darf sich Nintendo jedenfalls über einen weiteren beeindruckenden Meilenstein freuen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo