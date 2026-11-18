Bandai Namco und Entwickler Reflector Entertainment hatten große Pläne mit Unknown 9. Eigentlich sollte die Marke als fortlaufende Serie ausgebaut werden, unterstützt durch Podcasts, Comics, Romane und mehrere Webserien.

Rund um Unknown 9: Awakening gingen einige dieser Projekte an den Start, aber das Videospiel erschien zu schwachen Reviews und blieb auch kommerziell hinter den Erwartungen zurück. Das war durchaus bedauerlich, denn auf dem Papier bot sich eine spannende Mischung, die viele aus Tomb Raider und Assassin’s Creed zusammensetzten.

Schon 2025 zog man die Konsequenzen aus dem Misserfolg und schloss eine „weitere Erkundung dieses Universums“ aus. Zu diesem Zeitpunkt waren dem Vernehmen nach zwei Projekte bei Reflector in Arbeit, eines davon vermutlich ein weiteres Spiel aus dem „Unknown 9“-Universum in der Konzeptphase. Dieses Spiel wurde gecancelt. Das Studio wurde auf einen „Einzelprojektansatz“ geschrumpft.

Diesen kleinen Rettungsanker konnte Reflector leider nicht greifen. Wie Bandai Namco bekannt gab, wurde das Studio zum 10. November liquidiert. Das in Kanada ansässige Studio wurde erst 2020, vor der Veröffentlichung von Unknown 9: Awakening, übernommen.

Nach „einer Überprüfung der zukünftigen Geschäftspläne, der erforderlichen zusätzlichen Investitionen sowie der Aussichten auf Rentabilität und Fortführung des Geschäftsbetriebs“ hat Bandai Namco jedoch beschlossen, Reflector Entertainment zu schließen.

Bildmaterial: Unknown 9: Awakening, Bandai Namco, Reflector Entertainment