Die Zahlen zu Zelda: Ocarina of Time aus Japan bieten eine spannende Randnotiz

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts liegen vor. Bevor wir auf die letzte Woche schauen, in der Zelda: Ocarina of Time erschienen ist, blicken wir noch zurück auf die Woche vom 26. Oktober bis zum 1. November 2026, deren Auswertung wir euch ebenfalls noch schuldig sind.

Wir haben das aufgeschoben, weil diese vorletzte Woche nicht sehr ereignisreich war. Bester Neueinsteiger war die „Switch 2“-Version von Minecraft mit 11.754 Einheiten auf Rang 3. Die Krone holte sich Nintendo Switch Sports Resort mit 23.466 Einheiten und Final Fantasy Resonance konnte plattformübergreifend weitere 34.068 Einheiten verkaufen. Ansonsten ist, außer dem Launch von Helly Kitty Party Land, so ziemlich nichts passiert.

Deshalb nun auch gleich der Sprung zur Woche vom 2. November bis zum 8. November 2026. Wir wussten schon von Nintendo, dass von den 5,2 Millionen weltweit verkauften Exemplaren von Zelda: Ocarina of Time exakt 810.000 (physisch und digital) auf das Konto von Japan gehen.

Die Famitsu wiederum berichtet in ihren Charts ausschließlich die Zahlen aus dem Handel – physisch also. Nun wissen wir, dass Ocarina of Time mit 537.041 physisch verkauften Einheiten in Japan erschienen ist. Und auf diesem Wege bekommen wir eine ganz aktuelle Digital-Physical-Ratio zu einem populären „Switch 2“-Spiel.

In Japan zu 66 Prozent physisch verkauft

537.000 von 810.000 bedeutet nämlich, dass rund 66 Prozent von Ocarina of Time in Japan zum Launch physisch verkauft wurden. Ein Verhältnis, das Fans des Haptischen sicherlich aufatmen lässt. Bisweilen geht man auch in Japan und auch bei Nintendo inzwischen von einem Verhältnis 50 zu 50 aus. Das mag je nach Spiel auch zutreffen, aber die 66 physischen Prozentpunkte, die Ocarina of Time zum Launch holte, sind für Nintendo sicherlich ein Fingerzeig.

Übrigens: Vor 28 Jahren verkaufte sich Zelda: Ocarina of Time für Nintendo 64 exakt 386.234 Mal physisch. Digital gab’s nicht. Die Neuauflage für Switch 2 stellt also auch das Original in den Schatten. Aber der direkte Vergleich über so viele Generationen hinweg hat oft nur wenig Aussagekraft.

Wie sieht es also mit modernen Zelda-Spielen aus? Richtig gut. Serienintern war die Neuauflage von Ocarina of Time der zweitstärkste Launch in Japan überhaupt. Das Remake liegt vor den populären Spielen der N64- und NDS-Generationen und auch um Längen vor Breath of the Wild. Breath of the Wild erschien allerdings cross-gen auf einer schwachen Wii U und zum Launch der Switch mit 246.680 Einheiten. Nur Tears of the Kingdom (1.119.502 Einheiten zum Launch) spielt in einer anderen Liga, hatte aber auch eine ungleich höhere Hardwarebasis. Game Data Library hat alle Zahlen.

Einigermaßen spannend: Konsolen hat Ocarina of Time in Japan nicht wirklich bewegt. Die „Switch 2“-Sales sind im Vergleich zur Vorwoche sogar auf 53.104 (von 68.733) Einheiten zurückgegangen. Wer konnte und wollte, hatte sich also offenbar schon vorher versorgt.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 11/05/26) – 537.041 (New)

[SW2] Nintendo Switch Sports Resort (10/22/26) – 16.621 (104.719)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 8.793 (1.120.644)

[SW2] Stellar Blade Complete Edition (U&I, 11/06/26) – 8.042 (New)

[SW2] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 10/22/26) – 6.406 (73.136)

[PS5] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 10/22/26) – 5.719 (67.352)

[NSW] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 10/22/26) – 4.500 (43.396)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 4.492 (1.646.343)

[SW2] Minecraft (Microsoft, 10/28/26) – 3.828 (15.582)

[SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (09/17/26) – 3.017 (189.511)

Die Hardware-Zahlen:

Switch 2 – 53.104 (6.574.456)

PS5 Digital – 11.377 (1.523.530)

Switch Lite – 2.794 (7.051.034)

Switch (OLED) – 1.674 (9.653.877)

Switch – 680 (20.316.215)

Xbox X Digital – 609 (35.524)

Xbox Series X – 537 (330.744)

PlayStation 5 Pro – 235 (371.632)

Xbox Series S – 95 (343.412)

PlayStation 5 – 87 (5.920.960)

via Gematsu (2), Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo