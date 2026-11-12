Deutschland wird Zelda-Land: Ocarina of Time legt stärksten Spiele-Launch seit Jahren hin

Inzwischen wissen wir: Die Neuauflage von Zelda: Ocarina of Time* hat sich an den ersten vier Verkaufstagen weltweit über 5,2 Millionen Mal verkauft. Wenn Hersteller nach wenigen Tagen die Verkaufszahlen kommunizieren, dann bedeutet das in der Regel einen großen Erfolg.

Dass Zelda: Ocarina of Time vor diesem Hintergrund auch dediziert in Deutschland einen starken Start hinlegen konnte, ist natürlich nur folgerichtig. Das Ausmaß dieses Erfolgs ist aber schließlich dennoch beeindruckend. GfK hat seine aktuelle Auswertung zum deutschen Markt veröffentlicht.

Demnach gelingt Zelda: Ocarina of Time der stärkste Verkaufsstart im deutschen Handel seit über drei Jahren. Das bedeutet nicht weniger, als dass das Remake unter anderem die großen kommerziellen Erfolge und Launches von Pokémon-Legenden: Z-A, Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart World, aber auch Marvel’s Wolverine, Black Myth: Wukong oder Spider-Man 2 in den Schatten stellt.

Genau genommen hat GfK Entertainment den stärksten Handelsstart seit Zelda: Tears of the Kingdom vor dreieinhalb Jahren gemessen, das seinerzeit mit einer Hardwarebasis erschienen ist, die weltweit ca. fünfmal größer war als jene aktuell der Switch 2.

Man witzelt ja gern, dass Deutschland das „FIFA und Call of Duty“-Land sei. Vor dem Hintergrund der Zahlen der letzten beiden großen Zelda-Spiele darf die Frage erlaubt sein, ob Deutschland inzwischen auch als „Zelda-Land“ gelten kann. Auch das „kleine“ Echoes of Wisdom sorgte 2024 für Furore und gemeinsam mit EA Sports FC 25 seinerzeit für die bis dato umsatzstärkste Woche des Launchjahres.

Und sonst so?

Klare Sache, dass Zelda: Ocarina of Time plattformübergreifend das am häufigsten im deutschen Handel verkaufte Spiel der letzten Woche ist. Es landet hier vor EA Sports FC 27 und Nintendo Switch Sports Resort. Auch in den „Switch 2“-Rankings belohnt sich Ocarina of Time mit dem ersten Platz vor Switch Sports Resort und Mario Kart World.

Ansonsten präsentierte sich EA Sports FC 27 wieder dribbelstark. Die Fußball-Simulation konnte somit gleich vier Hitlisten (Switch, PS5, PS4, Xbox Series) gleichzeitig toppen. Auf PS5 verdrängt „FIFA“ Call of Duty: Modern Warfare 4 auf den zweiten Platz. Auf Xbox Series landet „FIFA“ vor Gears of War: E-Day.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo