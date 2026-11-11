GTA 6: Japanische Fans entdecken verdächtige Unterschiede – und fürchten Zensur

Seit gestern können SpielerInnen weltweit Grand Theft Auto VI vorab herunterladen. Doch während die Vorfreude auf Rockstars kommenden Open-World-Blockbuster steigt, sorgt ausgerechnet die japanische Version bereits für Diskussionen.

Denn aufmerksamen Fans ist aufgefallen, dass GTA 6 in Japan offenbar etwas weniger Speicherplatz benötigt als in anderen Regionen. Und das ist nicht der einzige Unterschied, der Fragen aufwirft.

Rund ein Gigabyte weniger – und ein fehlender Hinweis

Wie Automaton Media unter Berufung auf Game*Spark berichtet, ist die japanische PlayStation-5-Version von GTA 6 rund 208,725 GB groß. In anderen Regionen werden hingegen 209,913 GB heruntergeladen.

Auf Xbox Series X und S zeigt sich ein ähnliches Bild: Während die japanische Version etwa 208,74 GB umfasst, sind es international rund 209,86 GB. Die Differenz von etwas mehr als einem Gigabyte lässt einige Fans nun vermuten, dass Rockstar Games bestimmte Inhalte für den japanischen Markt angepasst haben könnte.

Zusätzlich fällt ein Unterschied bei der Altersfreigabe auf. Während die europäischen und amerikanischen Einstufungen ausdrücklich auf starke sexuelle Inhalte hinweisen, fehlt ein entsprechendes Symbol bei der japanischen CERO-Freigabe.

Dort ist GTA 6 zwar mit CERO Z, der höchsten Altersfreigabe ab 18 Jahren, eingestuft. Aufgeführt werden allerdings lediglich Gewalt und Kriminalität, nicht aber sexuelle Inhalte.

Ob tatsächlich Inhalte entfernt oder verändert wurden, ist bislang nicht bestätigt. Rockstar Games hat sich zu möglichen Unterschieden zwischen den regionalen Fassungen noch nicht geäußert.

Japan und Zensur: Kein neues Thema

Ganz unbegründet sind die Sorgen allerdings nicht. In Japan mussten bereits mehrere bekannte Spiele für eine Veröffentlichung angepasst werden.

So erschien Dying Light: The Beast dort mit weniger expliziter Gewalt und ohne Nacktheit. Auch Ubisoft musste Assassin’s Creed Shadows trotz CERO-Z-Freigabe inhaltlich entschärfen.

Noch drastischer traf es The Callisto Protocol, dessen japanische Veröffentlichung wegen der strengen Vorgaben komplett gestrichen wurde. Ähnlich erging es dem Dead-Space-Remake.

Die japanischen Altersfreigaberegeln sorgten deshalb bereits mehrfach für Kritik. Unter anderem äußerte sich Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami kritisch zu den Vorgaben.

Ob GTA 6 tatsächlich das nächste prominente Beispiel wird, bleibt abzuwarten. Eine kleinere Dateigröße und fehlende Warnsymbole allein sind noch kein Beweis für Zensur. Eine Erklärung von Rockstar Games dürfte die Diskussion allerdings schnell beenden. Grand Theft Auto VI* erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series. Bestellt bei Media Markt* vor, um ein Poster gratis zu erhalten!

via Automaton Media, Bildmaterial: Rockstar Games