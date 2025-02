Läuft für Sony: Nach Rekordquartal der PlayStation 5 werden die Prognosen nach oben korrigiert

Sony hat seine aktuellen Geschäftszahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht und kann dabei auf ein äußerst erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zurückblicken. Manche würden fast sagen: Nach einigen korrigierten Strategie- und Personalentscheidungen scheint Sony doch nochmal die Kurve zu bekommen. Aber so kurzfristig wirken die Kurskorrekturen eher nicht, das letzte Quartal wäre wahrscheinlich so oder so gut gelaufen.

Von Oktober bis Dezember 2024 konnte das Unternehmen 9,5 Millionen PS5-Konsolen verkaufen – ein Rekordwert, auch dank der Einführung der PlayStation 5 Pro im November. Insgesamt sind jetzt über 75 Millionen PS5-Geräte verkauft. Sony zufolge erreichten die PS5-Verkäufe im dritten Quartal ein Niveau, das im Wesentlichen dem kumulierten Absatz der PS4 im gleichen Zeitraum seit deren Markteinführung entspricht.

Dieser Erfolg trug dazu bei, dass Sonys Geschäftsbereich „Games & Network Services“ im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 16 Prozent auf 1,7 Billionen Yen (10,5 Milliarden Euro) verzeichnen konnte. Der operative Gewinn wuchs im selben Zeitraum um 37 Prozent auf etwa 198 Millionen Euro. Der Bereich der „Network Services“ wuchs um 29 Prozent auf etwa 1,1 Milliarden Euro, was vor allem auf eine erhöhte Nutzung höherpreisiger „PlayStation Plus“-Abonnements sowie auf Preisanpassungen zurückzuführen ist.

Astro Bot und Helldivers 2 als Antreiber

Während der Gesamtabsatz von Vollversionen von Spielen im dritten Quartal auf 95,9 Millionen Einheiten stieg, gingen die Verkäufe von First-Party-Titeln von 16,2 Millionen auf 11,6 Millionen zurück. Sony hob die Erfolge von Astro Bot und Helldivers 2 hervor – zwei Exklusivtitel, die im Herbst 2024 erschienen sind. Das Unternehmen betonte, dass der Erfolg dieser Titel in Genres, die es künftig weiter ausbauen möchte – darunter Familienspiele und Live-Service-Games – ein bedeutender Schritt zur Diversifizierung des Spieleportfolios sei.

Darüber hinaus wuchs die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf der PlayStation-Plattform bis zum Ende des dritten Quartals auf 129 Millionen, ein neuer Höchstwert in der Geschichte von PlayStation. Dies entspricht einem Anstieg von 6 Millionen Nutzern im Vergleich zu Dezember 2023. Laut Sony waren über 40 Prozent der Käufer einer PlayStation 5 während des Weihnachtsgeschäfts Neukunden, was wesentlich zur wachsenden Nutzerbasis beitrug.

Aufgrund dieser positiven Entwicklungen hat Sony seine Prognosen für das Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun für den PlayStation-Bereich „Games & Network Services“ einen Umsatz von 28,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung entspricht.

Für das Jahr 2025 setzt Sony große Erwartungen in zwei kommende First-Party-Titel: Ghost of Yōtei und Death Stranding 2: On the Beach. Bei der State of Play in der vergangenen Nacht spielten beide Titel allerdings wider Erwarten keine Rolle.

via GamesIndustry, Automaton Media, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment