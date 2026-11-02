Phantom Blade Zero: Nach den Traumwertungen folgt jetzt die nächste Erfolgsmeldung

Für Phantom Blade Zero könnte es derzeit kaum besser laufen. Erst vor wenigen Tagen sorgte das Wuxia-Action-RPG von Entwickler S-GAME mit sehr guten Testwertungen für Aufsehen. Mit einem Metacritic-Score von 88 Punkten stellte der Titel Berichten zufolge sogar einen neuen Bestwert unter chinesischen Videospielen auf.

Doch nicht nur bei der Fachpresse kommt das Abenteuer gut an. Auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen. Wie S-GAME jetzt offiziell bekannt gegeben hat, hat sich Phantom Blade Zero innerhalb von nur 72 Stunden mehr als vier Millionen Mal verkauft.

Vier Millionen Verkäufe in nur drei Tagen

Erst am 29. Oktober erschien Phantom Blade Zero digital für PlayStation 5 und PCs über Steam und den Epic Games Store. Nur drei Tage später konnte das chinesische Entwicklerstudio bereits den nächsten Meilenstein verkünden.

Damit legt das Action-RPG einen beeindruckenden Verkaufsstart hin. Eine Aufschlüsselung der Verkaufszahlen nach Plattformen veröffentlichte S-GAME allerdings nicht. Mit über 800.000 gleichzeitigen SpielerInnen läuft es aber ausgesprochen hervorragend auf dem PC via Steam.

Der Erfolg dürfte besonders bemerkenswert sein, da es sich bei Phantom Blade Zero um eine neue Marke handelt, die sich gegen zahlreiche etablierte Action-Reihen behaupten muss.

Kung-Fu-Action mit einem besonderen Stil

In Phantom Blade Zero schlüpfen wir in die Rolle des Kriegers Soul, dem nach dem Tod seines Meisters ein Mord angehängt wird. Schwer verletzt bleiben ihm nur noch 66 Tage, um die Wahrheit hinter einer weitreichenden Verschwörung aufzudecken.

Spielerisch setzt der Titel auf rasante Kämpfe, die sich an klassischen chinesischen Martial-Arts-Filmen orientieren. S-GAME bezeichnet die Mischung aus traditionellen Wuxia-Elementen, Fantasy und moderner Technik selbst als „Kungfupunk“.

Dabei stehen mehr als 30 Waffen und über 20 sogenannte „Phantom Edges“ zur Verfügung, mit denen sich unterschiedliche Kampfstile kombinieren lassen. Besiegte Gegner können zudem neue Waffen und besondere Techniken hinterlassen.

Wer lieber eine physische Version im Regal stehen haben möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Eine Handelsfassung für PlayStation 5 soll erst 2027 erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME