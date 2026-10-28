Phantom Blade Zero ist eines der besten Action-Games des Jahres – noch vor Onimusha

Das Spielejahr 2026 hat uns bereits einige echte Highlights beschert. Mit Resident Evil Requiem, Pokémon Pokopia und auch zuletzt Onimusha: Way of the Sword dürfte die Wunschliste vieler SpielerInnen ohnehin schon ziemlich lang sein.

Doch offenbar gesellt sich jetzt ein weiterer Hochkaräter dazu. Schon kurz vor der Veröffentlichung von Phantom Blade Zero sind die ersten internationalen Testwertungen eingetroffen. Und die können sich durchaus sehen lassen.

Besser bewertet als Onimusha und Nioh 3

Das Wuxia-Action-RPG von S-Game startet auf Metacritic mit 88 Punkten für die PC-Version und sichert sich damit zunächst Platz 21 unter den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026.

Noch besser sieht es auf OpenCritic aus. Dort erreicht Phantom Blade Zero aktuell sogar 90 Punkte und liegt damit z. B. gleichauf mit Pokémon Pokopia oder Fire Emblem: Fortune’s Weave. Lediglich Titel wie Forza Horizon 6, Mina the Hollower oder Trails in the Sky 2nd Chapter stehen laut der aktuellen Rangliste noch etwas darüber.

Besonders interessant ist der Vergleich mit anderen Actionspielen des Jahres. So kommt Nioh 3 auf Metacritic auf 86 Punkte, während Onimusha: Way of the Sword bei 85 Punkten liegt.

Zumindest bei den bisherigen Kritikerwertungen hat Phantom Blade Zero damit also leicht die Nase vorn. Ob das schnelle Kampfsystem und die aufwendige Inszenierung auch bei den SpielerInnen ähnlich gut ankommen, wird sich schon bald zeigen.

Der Start steht unmittelbar bevor

Bereits am 29. Oktober 2026 erscheint Phantom Blade Zero für PlayStation 5 und PC via Steam und Epic Games Store. Wie wir kürzlich berichteten, bekommt das Action-RPG inzwischen auch eine Handelsversion für PlayStation 5. Auf diese müssen sich SammlerInnen allerdings noch bis 2027 gedulden.

via GamesRadar, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME