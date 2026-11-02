Zeitreise: So findet ihr das coole Easter-Egg von Google zu Zelda: Ocarina of Time

Die Woche steht ganz im Zeichen von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Schon am 5. November erscheint die große Neuauflage des Nintendo-64-Klassikers exklusiv für die Nintendo Switch 2. Und offenbar möchte auch Google bei den Feierlichkeiten mitmischen.

Die Suchmaschine hat nämlich ein kleines Easter-Egg eingebaut, das Fans des Originals auf eine Zeitreise schickt. Und zwar direkt zurück ins Jahr 1998, als Ocarina of Time erstmals für den Nintendo 64 erschien.

Mit dem Master-Schwert zurück ins Jahr 1998

Wer bei Google nach „Ocarina of Time“ sucht, entdeckt sowohl auf dem Smartphone als auch am PC ein kleines Master-Schwert in der unteren rechten Ecke der Suchergebnisse.

Ein Klick beziehungsweise Tippen auf das Schwert genügt und schon verändert sich die gesamte Seite. Statt der gewohnten modernen Google-Oberfläche erscheint eine Darstellung, die an das ursprüngliche Design der Suchmaschine aus dem Jahr 1998 erinnert.

Passender könnte die kleine Zeitreise kaum sein. Schließlich erschien nicht nur Ocarina of Time im Jahr 1998, auch Google ging damals erstmals an den Start.

Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken: Der Retro-Effekt funktioniert nur auf der entsprechenden Suchergebnisseite und lässt sich nicht dauerhaft aktivieren.

Wer sich vor dem Start des Remakes also noch einmal ein wenig Nostalgie gönnen möchte, kann das Easter Egg direkt ausprobieren. Und das ganz ohne eine Zeitreise mit der Okarina der Zeit.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Vooks, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo