Wartezeit auf Dragon Quest XII verkürzen: Square Enix kündigt Dragon Quest RPG an

Nach fünf Jahren meldete sich Dragon Quest XII im Frühjahr mit einem geänderten Grundkonzept und einem neuen Untertitel zurück. Seitdem herrscht wieder Funkstille. Die Zeit vertreiben sich Dragon-Quest-Fans in den letzten Jahren mit Neuauflagen und Mobile-Games.

In zweitere Kategorie wird das heute angekündigte Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle fallen. Das „nächste Abenteuer der Dragon-Quest-Serie“ wird für Mobilgeräte (iOS und Android) erscheinen.

Weitere Details gibt es heute zunächst nicht; die vollständige Enthüllung ist für morgen geplant. Um 12 Uhr deutscher Zeit werdet ihr dann unten den Ankündigungstrailer sehen können.

Dragon Quest hat, auch dank seiner Popularität insbesondere in Japan, etliche Mobile-Ableger erhalten. Dragon Quest of the Stars, Dragon Quest Champions oder Dragon Quest Tact sind die vielleicht bekanntesten Mobile-Ableger der letzten Jahre.

Erst im April ging weltweit Dragon Quest Smash/Grow (Artikelbild) an den Start. Dabei handelt es sich um einen kostenlos spielbaren Roguelite-Ableger. Das neue Dragon Quest RPG dürfte hingegen, so lässt es der Name jedenfalls vermuten, stärker auf die spielerischen Wurzeln der Dragon-Quest-Serie setzen.

Der Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest Smash/Grow, Square Enix