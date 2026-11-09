Die erfolgreichsten Gacha-Games im Oktober: Naruto im Höhenflug – Pokémon kehrt zurück

Gerade erst wurde es im Westen frisch angekündigt, jetzt klettert es alleine mit den chinesischen Umsätzen auf Platz 1 der Gacha-Charts: Die Rede ist von Naruto Mobile, das von Bandai Namco lizenziert und von den „Roco Kingdom“-Entwicklern MoreFun Studios entwickelt wird. Dabei ist das Spiel in China bereits seit dem 19. Mai 2016 auf dem Markt.

Häufiger in den Top 10 vertreten, aber selten vor seinem großen Konkurrenten Genshin Impact ist Wuthering Waves. Das finale Kapitel um Xuanfang inklusive HSIN konnte die Fans weltweit davon überzeugen, deutlich mehr Geld für die neuen Inhalte auszugeben als üblich.

Ebenfalls kein Unbekannter in den Gacha-Charts: das vor allem in Japan beliebte SD Gundam G Generation ETERNAL, das sich nach mehreren Monaten Abstinenz wieder in den Top 10 wiederfindet. Auch Clash of Critters kann sich erneut in den Top 10 behaupten.

Nach einem schwachen Monat ist das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket in den Top 10 zurück – genauer gesagt auf Platz 7. Ende Oktober hatten die Macher teils gravierende Neuerungen angekündigt, die das Spiel wieder in die Spur bringen sollen.

Ruhe vor dem Sturm …

Überraschend ist dagegen das starke Abschneiden des VTuber-Rhythmusspiels Hololive Dreams. Die weltweite Werbekampagne „HoloDori Takeover“, Punkt-Rallyes und Events ließen das niedliche Rhythmusspiel mit vielen Minispielen und Nebentätigkeiten erneut in die Top 10 einsteigen.

Für den November erwarten wir nicht weniger als die Ruhe vor dem Sturm. Zwar gibt es mit Monster Hunter Outlanders einen neuen großen Titel, aber ob die mobilen Monster-Hunter-Fans für Pulls zugänglich sind, darf bezweifelt werden. Im Dezember werden dagegen Petit Planet von HoYoverse und Silver Palace von Elementa erscheinen – zwei große, lang erwartete Titel mit viel Potenzial.

Die aktuelle Top 10:

# Trend Game Oktober 2026 1 ↑ 1 Naruto Mobile $ 30.000.000 2 ↑ 6 Wuthering Waves $ 28.000.000 3 ↓ 2 Genshin Impact $ 26.000.000 4 ↑ 15 SD Gundam G Generation ETERNAL $ 20.000.000 5 ↑ 2 Arknights $ 20.000.000 6 ↓ 1 Clash of Critters $ 19.000.000 7 ↑ 9 Pokémon TCG Pocket $ 19.000.000 8 ↑ 9 hololive Dreams $ 17.000.000 9 ↓ 3 Love and Deepspace $ 17.000.000 10 ↑ 2 Fate/Grand Order $ 17.000.000

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Gacha Revenue, Bildmaterial: Naruto Mobile, Bandai Namco, MoreFun Studios