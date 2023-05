Die ersten offiziellen Zahlen zu Zelda: Tears of the Kingdom im Vergleich mit anderen, großen Spielen

Es hatten sich bereits Mega-Zahlen angedeutet. Aus Großbritannien und Frankreich erreichten uns in diesen Tagen schon atemberaubende Prognosen. Jetzt legt Nintendo die ersten offiziellen Verkaufszahlen zu Zelda: Tears of the Kingdom vor.

Einfache Rechnung: Immer, wenn es Publisher damit besonders eilig haben, sind die Zahlen besonders gut. Nintendo verkündet, dass sich Tears of the Kingdom an den ersten drei Tagen weltweit über 10 Millionen Mal verkauft hat.

„Damit ist es das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte der Reihe. Vielen Dank an alle, die bereits in Links neues Abenteuer gestartet sind“, so Nintendo in einem Tweet. Damit schließt Tears of the Kingdom auf zu den ganz Großen, zumindest was Verkaufszahlen angeht.

Auf Augenhöhe ist Tears of the Kingdom mit Pokémon Karmesin und Purpur, wobei Pokémon zweifelsohne die noch zugänglichere Marke ist. Auch Karmesin und Purpur blickten im November 2022 nach nur drei Tagen auf 10 Millionen Einheiten zurück.

Pokémon Karmesin und Purpur waren damit damals laut Nintendo die weltweit am schnellsten verkaufte Software auf allen Nintendo-Systemen. Tears of the Kingdom dürfte hier also gleichgezogen sein, auch wenn Nintendo das diesmal nur für die USA herausstellt.

In den USA herausragend

Dort hat sich Tears of the Kingdom nämlich allein vier Millionen Mal verkauft und ist damit in den USA das am schnellsten verkaufte Switch-Spiel und das am schnellsten verkaufte Nintendo-Spiel für jedes System in diesem Gebiet.

Übrigens: Bis März 2023 hat Nintendo insgesamt etwa 130 Millionen Zelda-Spiele verkauft. Allein 40 Millionen entfallen damit bisher auf Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Das ist allerhand in der schon 35-jährigen Serien-Geschichte.

Pokémon, Hogwarts Legacy, Elden Ring

Hogwarts Legacy dürfte Tears of the Kingdom noch knacken. Die virtuelle Zauberschule schaffte es innerhalb der ersten beiden Verkaufswochen auf 12 Millionen Einheiten. Elden Ring hat sich zum Start weltweit 12 Millionen Mal verkauft. Auch hier vergingen aber etwa drei Wochen zwischen Launch und Verkündung.

Angesichts der enorm guten Presse und des viralen Erfolgs von Tears of the Kingdom scheint es möglich, dass die verbleibenden zwei bis drei Millionen, um auf Hogwarts Legacy und Elden Ring aufzuschließen, in den nächsten Tagen noch reingeholt werden.

Zur plattformübergreifenden Einordnung: God of War Ragnarök hat sich in den ersten Tagen nach seiner Veröffentlichung weltweit 5,1 Millionen Mal verkauft. Der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel in der PlayStation-Geschichte.

via BusinessWire, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo