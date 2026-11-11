Mario auf der PlayStation: Ex-Nintendo-Chef sieht dafür offenbar keinen Grund

Während Microsoft seine Xbox-Spiele zunehmend auch auf anderen Plattformen veröffentlicht und Sony zumindest zeitweise verstärkt auf PC-Portierungen setzte, bleibt Nintendo seiner bisherigen Strategie treu. Mario, Zelda und Co. sind schließlich seit Jahrzehnten gute Argumente dafür, sich eine Nintendo-Konsole zuzulegen.

Und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Zumindest wenn es nach Doug Bowser, dem ehemaligen Präsidenten von Nintendo of America, geht. Der erklärte jetzt, warum Nintendo offenbar keinen Grund sieht, seine Spiele auch auf konkurrierenden Konsolen anzubieten.

Nintendo braucht keine anderen Plattformen

Im Rahmen einer Gesprächsrunde mit GamesBeat, an der mehrere Branchenveteranen teilnahmen, sprach Bowser über Nintendos besondere Herangehensweise an die Entwicklung von Hardware und Software.

Anders als bei vielen Konkurrenten würden bei Nintendo beide Bereiche eng zusammenarbeiten. Ziel sei es, Spiele und Konsolen möglichst gut aufeinander abzustimmen und gleichzeitig die Entwicklungskosten niedrig zu halten.

Laut Bowser gebe es bei den Entwicklungskosten sogar eine erhebliche Lücke zwischen Nintendo und anderen Unternehmen der Branche. Diese Strategie habe für Nintendo schon immer funktioniert.

Dabei gehe es dem Unternehmen auch darum, ein eigenes „Nintendo-Universum“ aufzubauen. Und dieses müsse man offenbar nicht auf andere Konsolen ausweiten. Nintendo verspüre schlicht keine Notwendigkeit, seine Spiele über die eigenen Plattformen hinaus anzubieten.

Ganz ohne Ausnahmen ist diese Strategie natürlich nicht. Mit Titeln wie Super Mario Run oder Animal Crossing: Pocket Camp hat Nintendo schließlich auch den Smartphone-Markt bedient. Die großen Konsolenmarken bleiben aber weiterhin fest an die eigene Hardware gebunden.

Nintendo spielt lieber nach eigenen Regeln

In derselben Gesprächsrunde äußerte sich Bowser übrigens auch zum vermeintlichen Konsolenkrieg zwischen PlayStation und Xbox.

Dabei zeigte er sich durchaus irritiert darüber, dass Nintendo in entsprechenden Diskussionen häufig kaum berücksichtigt wurde. Schließlich hatte sich die ursprüngliche Switch mehr als 150 Millionen Mal verkauft.

Gleichzeitig betonte Bowser aber auch, dass Nintendo schon immer seinen eigenen Weg gegangen sei. Während sich Sony und Microsoft häufig direkt miteinander messen, konzentriere sich Nintendo lieber auf sein eigenes Ökosystem.

Und solange diese Strategie funktioniert, dürfte sich daran wohl auch wenig ändern. Wer künftig das nächste große Super Mario, Zelda oder Super Smash Bros. spielen möchte, wird sich also aller Voraussicht nach weiterhin eine Nintendo-Konsole zulegen müssen.

via TheGamer, My Nintendo News, Bildmaterial: Mario Tennis Fever, Nintendo