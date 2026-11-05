Neue Millionseller, anhaltender Rekord und mehr: Nintendo legt aktuelle Zahlen vor

Nintendo hat im Rahmen seines aktuellen Geschäftsberichts neue Verkaufszahlen veröffentlicht. Und die zeigen: Die Nintendo Switch 2 verkauft sich weiterhin ordentlich. Doch auch die ursprüngliche Switch legt trotz ihres Alters noch einmal nach.

Wie Nintendo bekannt gegeben hat, wurden bis zum 30. September 2026 weltweit 26,35 Millionen Nintendo Switch 2 verkauft. Die erste Switch-Generation kommt inzwischen auf beeindruckende 157,20 Millionen Einheiten.

Allein im vergangenen Quartal, also von Juli bis September 2026, konnte Nintendo weitere 2,67 Millionen Switch-2-Konsolen absetzen. Hinzu kommen 15,04 Millionen verkaufte Spiele. Bei der ursprünglichen Switch waren es im gleichen Zeitraum noch 610.000 Konsolen und 31,92 Millionen Spiele.

Die Switch 2 bleibt damit auch weiterhin die am schnellsten verkaufte Konsole und übertrifft nach sechs Verkaufsquartalen die Zahlen, welche einst die Wii (24,45 Millionen) und die PS4 (22,5 Millionen) erreicht hatten.

Mario Kart World bleibt vorn – neue Spiele steigen ein

Auch bei den Software-Verkaufszahlen gibt es einige interessante Entwicklungen. Unangefochten an der Spitze der „Switch 2“-Spiele steht weiterhin Mario Kart World mit mittlerweile 16,48 Millionen verkauften Einheiten. Dahinter folgen Donkey Kong Bananza mit 5,05 Millionen sowie Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition und Pokémon Pokopia (ohne japanische Verkäufe) mit jeweils 4,04 Millionen Verkäufen.

Besonders spannend sind allerdings die Neuzugänge in Nintendos Verkaufsübersicht. So hat sich Splatoon Raiders bereits 2,42 Millionen Mal verkauft und steigt damit auf Platz fünf ein. Auch Fire Emblem: Fortune’s Weave schafft mit 1,34 Millionen Einheiten den Sprung in die Übersicht. Das neue Star Fox kommt auf 1,17 Millionen Verkäufe.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Zahlen nur bis zum 30. September gehen. Besonders Fire Emblem war zu diesem Zeitpunkt erst rund 13 Tage auf dem Markt.

Auch die alte Switch hat noch einiges zu bieten

Bei der ursprünglichen Switch bleibt Mario Kart 8 Deluxe mit inzwischen 72 Millionen verkauften Exemplaren der klare Spitzenreiter. Animal Crossing: New Horizons hat derweil die Marke von 50 Millionen überschritten und steht nun bei 50,63 Millionen.

Interessant sind auch zwei weitere Zahlen, die Nintendo erstmals beziehungsweise aktualisiert nennt: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden kommt mittlerweile auf beachtliche 8,83 Millionen Verkäufe, während das neue Rhythm Heaven Groove bereits 2,89 Millionen Einheiten absetzen konnte.

Insgesamt wurden für die Nintendo Switch 2 bislang über 73,21 Millionen Spiele verkauft. Bei der ursprünglichen Switch sind es mittlerweile fast 1,6 Milliarden.

via Gematsu, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment