Erste Zahlen: Traumstart von Zelda: Ocarina of Time – Remake schlägt sogar Breath of the Wild

Erst seit wenigen Tagen ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 erhältlich. Nachdem das Remake bereits bei der internationalen Fachpresse hervorragende Wertungen einfahren konnte, scheint sich der Erfolg nun auch an den Verkaufszahlen abzuzeichnen.

Zwar liegen noch keine offiziellen weltweiten Verkaufszahlen von Nintendo vor, doch erste Daten aus Großbritannien lassen aufhorchen. Großbritannien gilt als einer der größten Märkte in Europa und damit durchaus als Gradmesser. Dort hat das Remake nämlich einen der erfolgreichsten Verkaufsstarts in der Geschichte der Zelda-Reihe hingelegt.

Nur ein Zelda war zum Start erfolgreicher

Wie Branchenanalyst Christopher Dring von The Game Business berichtet, hat Ocarina of Time in Großbritannien den zweitgrößten Verkaufsstart eines Zelda-Spiels aller Zeiten hingelegt. Zumindest, wenn man ausschließlich die physischen Verkäufe betrachtet.

Besonders bemerkenswert: Das Remake verkaufte sich zum Start 35 Prozent besser als Breath of the Wild im Jahr 2017, das damals für Nintendo Switch und Wii U erschien.

An den bisherigen Spitzenreiter kommt das Abenteuer allerdings nicht heran. Tears of the Kingdom verkaufte sich in seiner ersten Woche ungefähr doppelt so häufig wie das neue Ocarina of Time.

Dabei sollte man allerdings die unterschiedlichen Voraussetzungen berücksichtigen. Als Tears of the Kingdom 2023 erschien, hatte sich die ursprüngliche Nintendo Switch bereits rund 125 Millionen Mal verkauft. Die Switch 2 kommt aktuell hingegen auf etwas mehr als 26 Millionen Einheiten.

Größter physischer Verkaufsstart des Jahres

Doch damit nicht genug: Ocarina of Time ist in Großbritannien auch das bislang erfolgreichste Spiel des Jahres 2026 im physischen Handel.

Damit lässt das Remake unter anderem aktuelle Ableger von Resident Evil, Call of Duty und EA Sports FC hinter sich. Ein durchaus beeindruckendes Ergebnis für die Neuauflage eines fast 30 Jahre alten Klassikers.

Nintendo selbst hat bislang lediglich von einem „sehr starken Start“ gesprochen, ohne konkrete Verkaufszahlen zu nennen. Die Übersetzung stammt hier von Nintendo Everything.

Bis wir erfahren, wie erfolgreich das Remake weltweit tatsächlich gestartet ist, dürfte es noch etwas dauern. Erste Zahlen aus Japan könnten bereits in den kommenden Tagen folgen, wenn Famitsu seinen wöchentlichen Verkaufsbericht veröffentlicht.

Für offizielle weltweite Verkaufszahlen müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Spätestens mit Nintendos nächsten Quartalszahlen sollten wir allerdings einen besseren Überblick bekommen. Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erschien am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo