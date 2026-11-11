Nintendo setzt große Hoffnungen auf Pokémon Wind und Welle – aus gutem Grund

2026 steht ganz im Zeichen von Pokémon. Die Marke feiert ihren 30. Geburtstag und mit Pokémon Pokopia ist bereits ein großer Titel exklusiv für Nintendo Switch 2 erschienen. Doch Nintendo blickt längst auf das kommende Jahr. Dann soll mit Pokémon Wind und Welle die nächste Generation der beliebten Reihe an den Start gehen.

Und die dürfte für Nintendo eine besonders wichtige Rolle spielen. Das machte Präsident Shuntaro Furukawa jetzt im Rahmen der jüngsten Fragerunde zu den Quartalszahlen deutlich.

Pokémon soll die Switch 2 weiter antreiben

Auf die Frage eines Investors, welche Bedeutung die kommenden Pokémon-Spiele und der für 2027 geplante Film Pokémon: Wild Card für das „Switch 2“-Geschäft haben könnten, verwies Furukawa zunächst auf die bisherige Erfolgsgeschichte der Marke.

„Titel rund um Pokémon haben eine bedeutende Rolle beim Ausbau der Basis der dedizierten Videospielkonsolen von Nintendo gespielt“, erklärte der Nintendo-Präsident. Pokémon-Spiele hätten also schon immer einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, die Verbreitung von Nintendo-Konsolen zu steigern.

Als aktuelles Beispiel nannte Furukawa Pokémon Pokopia, das im März 2026 erschienen ist und sich offenbar auch positiv auf die Hardwareverkäufe ausgewirkt hat. „Pokémon Pokopia, das im März dieses Jahres erschienen ist, ist ein wichtiger Motor für den Absatz der Nintendo Switch 2.“ Die Bezeichnung „System-Seller“ fiel in diesem Zusammenhang auch schon in der Vergangenheit.

Große Erwartungen an die nächste Generation

Noch wichtiger dürfte allerdings das kommende Jahr werden. Dann geht die Nintendo Switch 2 bereits in ihr drittes Jahr seit der Markteinführung. Und ausgerechnet in dieser Phase sollen Pokémon Wind und Welle erscheinen.

Furukawa bezeichnete die beiden Spiele ausdrücklich als „sehr wichtige Titel“ für die Konsole. Nintendo wolle deshalb alles daransetzen, ihre Verkaufszahlen zu maximieren.

Konkrete Erwartungen oder Verkaufsziele nannte er allerdings nicht. Auch zu den weiteren Pokémon-Aktivitäten, darunter dem neuen Kinofilm, hielt sich Furukawa zurück. Für die übergreifende Entwicklung der Marke sei schließlich The Pokémon Company verantwortlich.

Eine große Überraschung sind diese Aussagen natürlich nicht. Schließlich gehört Pokémon seit Jahrzehnten zu Nintendos wichtigsten Marken. Dennoch zeigen Furukawas Worte, welche strategische Bedeutung Nintendo der nächsten Pokémon-Generation beimisst.

Pokémon Wind und Welle sollen 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus.

via Nintendo, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak