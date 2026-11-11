Sony zieht den Stecker: Der nächste ambitionierte Live-Service-Titel ist Geschichte

Sony und seine Live-Service-Ambitionen – das bleibt offenbar eine schwierige Geschichte. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehrere entsprechende Projekte eingestellt wurden, trifft es jetzt den nächsten Hoffnungsträger. Fairgame$ wurde offiziell eingestellt, noch bevor der Multiplayer-Shooter überhaupt erscheinen konnte.

Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf interne Kommunikation von Sony Interactive Entertainment. Das Spiel wurde im Mai 2023 angekündigt und befand sich beim kanadischen Entwicklerstudio Haven Interactive Studios in Arbeit.

Tausende testeten das Spiel – mit ernüchterndem Ergebnis

Ausschlaggebend für die Entscheidung war offenbar ein größerer Spieltest mit mehreren Tausend TeilnehmerInnen. Dieser konnte die Erwartungen von Sony nicht erfüllen.

In einer internen E-Mail erklärten die Sony-Verantwortlichen Sean Decker und John Doyle, dass der Test zwar technisch und organisatorisch gut verlaufen sei, die Rückmeldungen und die Bindung der SpielerInnen aber hinter den gesteckten Zielen zurückgeblieben seien.

‚Das Feedback der Spieler und die Ergebnisse hinsichtlich der Spielerbindung fielen gemischt aus und blieben hinter den von uns gesetzten Zielen zurück“, heißt es in der Nachricht.

Zusammen mit den schwierigen Marktbedingungen im umkämpften PvP-Shooter-Genre habe man deshalb die Entscheidung getroffen, die Entwicklung einzustellen.

Immerhin eine gute Nachricht für das Studio

Anders als bei manch anderer Projekteinstellung soll es diesmal keine Entlassungen geben. Das bestätigte ein Sony-Sprecher gegenüber Bloomberg.

Haven Interactive Studios bleibt demnach bes tehen und soll künftig andere Entwicklerstudios innerhalb des PlayStation-Kosmos unterstützen.

Fairgame$ war ursprünglich für PlayStation 5 und PCs geplant. Mit dem Aus des Projekts verliert Sony einen weiteren Titel seiner einst groß angelegten Live-Service-Offensive.

via Bloomberg, Gematsu, Bildmaterial: Fairgame$, Sony, Haven Studios