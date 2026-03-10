Bandai Namco strukturiert sich um und Nintendo krallt sich ein Stück vom Kuchen

Bandai Namco wird das Unternehmen umstrukturieren und die Führungspositionen in mehreren internen Geschäftsbereichen neu ordnen. Die Änderungen treten am 1. April in Kraft. Details zu den Änderungen hat Bandai Namco Holdings in einer japanischen Pressemitteilung offengelegt, aus der Final Weapon zitiert.

Die Karten-Sparte wird von Osamu Sarudate übernommen, welcher zuvor war er in der Produktionseinheit 1 der Bandai Namco Entertainment NE Production Division tätig war. Koji Tezuka, bisher Leiter der Gundam-Sparte, wird neuer Executive Officer von Bandai Namco Filmworks. Yuzuke Minagawa übernimmt die Rolle des Executive Officer der CX Park Business Division, die auch als Bandai Namco Experience bekannt ist.

Nintendo wird dagegen, wie bereits im vergangenen Jahr bekannt wurde, die Bandai Namco Studios Singapore vollständig übernehmen. Im Rahmen der Übernahme wird Bandai Namco Studios Singapore zu einer Tochtergesellschaft von Nintendo und setzt seine Entwicklungsarbeit unter einem neuen Namen fort: Nintendo Studios Singapore.

Nintendo erklärte, die Übernahme solle die eigene Entwicklungsstruktur stärken. Bisher halfen die Bandai Namco Studios Singapore bei der Entwicklung von Nintendo-Titeln, darunter an der Splatoon-Reihe. Beide Unternehmen pflegten bereits zuvor eine enge Geschäftsbeziehung. Die Übernahme wird mit 80 Prozent der Anteile zum 1. April wirksam.

Gleichzeitig werden auch die Beziehungen zu Sony intensiver: Sony Group Corporation und Bandai Namco Holdings haben schon 2025 eine strategische Geschäftsallianz unterzeichnet, um das Engagement von Anime- und Manga-Fans zu stärken. Im Rahmen dieser Allianz erwirbt Sony 16 Millionen „Bandai Namco“-Aktien für 68 Milliarden Yen und wird damit Aktionär mit einem Anteil von rund 2,5 Prozent an den insgesamt ausgegebenen Aktien von Bandai Namco.

via Final Weapon, Bildmaterial: Bandai Namco