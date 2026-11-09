Genshin Impact landet bald bei McDonald’s und belohnt Fans mit In-Game-Items und mehr

HoYoverse ist bekannt für seine vielzähligen Kooperationen. Zuletzt gab es beispielsweise während der „Operation Yum“ 2026 in Japan eine offizielle Zusammenarbeit von Zenless Zone Zero mit Wendy’s First Kitchen, welche die Burgerfilialen mit der aus Zenless Zone Zero und Honkai: Star Rail bekannten, kühlen Haifischdame Ellen, Manato und Crispyboo ausstattete. Hierzulande fand eine ähnliche Aktion im HoYoverse Cafe in Berlin statt, welches wir besuchten.

Am 18. November startet eine weitere Burger-Kollaboration, diesmal mit der weltgrößten Burgerkette McDonald’s. Die „McDonald’s x Genshin Impact“-Kollaboration läuft vom 18. November bis 8. Dezember 2026 und umfasst Sonderverpackungen für den Teriyaki McBurger und den Double Teriyaki McBurger.

Dazu gibt es exklusive In-Game-Belohnungen über die McDonald’s-App. Garniert wird das Ganze mit einer speziellen Verpackung mit Designs der Genshin-Impact-Charaktere Varesa und Escoffier, die unter Hoyoverse-Fans sicherlich beliebt sein wird.

Besondere Belohnungen

Zudem gibt es im offiziellen McDonald’s-Belohnungsprogramm „My McDonald’s Rewards“ ein exklusives Genshin-Impact-Set. Mit den Rewards der App können mehrere In‑Game-Items und Smartphone-Hintergründe freigeschaltet werden.

Besonders spannend ist diese Zusammenarbeit jedoch vor dem Hintergrund, dass mit Petit Planet und Honkai: Nexus Anima zwei familienfreundliche Spiele von HoYoverse anstehen, welche perfekt zu McDonald’s passen würden.

Bereits in der Vergangenheit gab es einige Kollaborationen mit Animal Crossing und Pokémon, von welchen sich die beiden nächsten HoYoverse-Spiele zum Teil deutlich inspirieren lassen. Doch Petit Planet und Honkai: Nexus Anima spielen bei der neuerlichen Kooperation noch keine Rolle.

Würdet ihr zu McDonald’s gehen, um euch die speziellen Burger und In-Game-Items für Genshin Impact und vielleicht auch Petit Planet und Honkai: Nexus Anima zu sichern?

via McDonald’s Japan, Bildmaterial: Genshin Impact, HoYoVerse, McDonald’s Japan