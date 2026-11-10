„WTF?“ – Ex-Nintendo-Chef ärgerte sich über „Konsolenkrieg“ zwischen Sony und Xbox

PlayStation gegen Xbox – über Jahre hinweg drehte sich der sogenannte „Konsolenkrieg“ vor allem um Sony und Microsoft. Doch da gab es ja noch einen dritten großen Hersteller, der mit seiner Konsole ziemlich erfolgreich war: Nintendo.
Dass die Nintendo Switch in solchen Diskussionen häufig unter den Tisch fiel, ärgerte ausgerechnet den ehemaligen Nintendo-of-America-Präsidenten Doug Bowser. Darüber sprach er jetzt im Rahmen einer Gesprächsrunde bei GamesBeat.
150 Millionen Konsolen – und trotzdem ignoriert?
Bowser bezeichnet sich selbst als durchaus wettbewerbsorientierten Menschen. Entsprechend frustrierend sei es für ihn gewesen, wenn Medien über die Konsolenkriege berichteten und dabei ausschließlich Sony und Microsoft erwähnten.
„Manchmal lese ich Nachrichtenberichte über den Konsolenkrieg, in denen nur Sony und Microsoft erwähnt werden. WTF? Wir verkaufen 150 Millionen Einheiten und werden nicht einmal in der Diskussion berücksichtigt?“, erinnerte sich Bowser.
Dabei gehört die ursprüngliche Nintendo Switch längst zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Mit inzwischen über 157 Millionen verkauften Einheiten liegt sie nur noch knapp hinter der PlayStation 2.
Allerdings sieht Bowser die Sache mittlerweile auch von einer anderen Seite. Schließlich habe Nintendo ganz bewusst seinen eigenen Weg eingeschlagen, statt sich auf einen direkten Konkurrenzkampf mit PlayStation und Xbox einzulassen.
„Nintendo hat sich bewusst dafür entschieden, in seinem eigenen Ozean zu schwimmen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen“, erklärte er. Manchmal sei er deshalb sogar froh gewesen, dass Nintendo in diesen Diskussionen keine Rolle spielte.
Auch Nintendo war sich beim Switch-Erfolg nicht sicher
Bowser sprach außerdem über seine anfänglichen Zweifel am Erfolg der Switch. Zwar sei er von der Kombination aus Handheld und Heimkonsole sofort begeistert gewesen, doch wie die KundInnen darauf reagieren würden, sei zunächst unklar gewesen.
Immerhin drehte sich die Diskussion damals häufig um technische Leistung und Teraflops. In dieser Hinsicht konnte Nintendo mit der Konkurrenz nicht mithalten.
Für Bowser stand allerdings etwas anderes im Mittelpunkt: „Es geht weniger darum, was unter der Haube steckt, als vielmehr darum, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.“ Entscheidend sei letztlich, welches Gefühl ein Spiel vermittle, wenn man selbst den Controller in die Hand nehme.
Spätestens beim Verkaufsstart der Switch seien seine Zweifel dann verschwunden. Bowser erinnerte sich an die langen Warteschlangen vor dem Nintendo Store in New York und an Fans, die beim Kauf ihrer neuen Konsole sogar Freudentränen vergossen.
Ein Erlebnis, das man laut Bowser nicht allzu oft im Leben machen dürfe. Und angesichts des späteren Erfolgs der Switch dürfte Nintendo mit seinem eigenen Weg wohl ziemlich zufrieden sein.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo
3 Kommentare
Eigentlich sollte er doch eher froh sein, dass Nintendo außerhalb dieses direkten Konsolenkriegs stand und sein eigenes Ding gemacht hat – und das letztendlich auch noch ausgesprochen erfolgreich. Nintendo hat eben schon immer einen etwas anderen Ansatz verfolgt und damit bewiesen, dass man nicht zwangsläufig bei Teraflops und technischer Leistung mit der Konkurrenz mithalten muss, um großartige Spiele und ein begeisterndes Spielerlebnis zu bieten. Am Ende zählt nun einmal, wie er auch selbst feststellt, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und welche Emotionen ein Spiel auslösen kann. Das zeigt sich derzeit beispielsweise auch beim Ocarina of Time Remake, das eindrucksvoll vor Augen führt, wie großartig ein Spiel sein kann, ohne dass dafür die meisten Teraflops oder die stärkste Hardware nötig sind und das Ganze läuft sogar auf der Switch 2 echt großartig. Nintendo hat mit seinem eigenen Weg also vieles richtig gemacht.
Der Konsolenkrieg ist bei den zu erwartenden Mondpreisen für die PS6 und Xbox Helix eh bald in dieser Form vorbei. Von daher hat Nintendo schon seit Jahren vieles richtig gemacht und die Weichen in eine nachhaltigere Zukunft gesetzt. Sony und auch Microsoft werden bald mit ihren überteuerten Konsolen und AAA Spielen mit maßlos astronomischen Entwicklungskosten so heftig auf die Nase fallen, dass Nintendo sich am besten auch weiterhin komplett da raus hält.
Ich denke eher dass der Massenmarkt dann auf der PS5 und Switch 2 bleibt. Sony wird versuchen über eine zusätzliche Portal / Handheld Iteration noch versuchen bei Nintendo zu wildern und am Ende mit der PS6 dann eine Art „Super Pro“ haben, weil bis auf ein paar Enthusiasten Titel alles auf der alten Gen spielbar bleibt (und dort der PC eh die Nase vorn haben wird).
Die Branche geht dann hoffentlich in eine gesundende Stagnation über und der AAA Wahn mit 6 Jahren und 300+Mio geht wieder auf ein gesundes Maß zurück (bis auf einige Flagship Titel natürlich).