„WTF?“ – Ex-Nintendo-Chef ärgerte sich über „Konsolenkrieg“ zwischen Sony und Xbox

PlayStation gegen Xbox – über Jahre hinweg drehte sich der sogenannte „Konsolenkrieg“ vor allem um Sony und Microsoft. Doch da gab es ja noch einen dritten großen Hersteller, der mit seiner Konsole ziemlich erfolgreich war: Nintendo.

Dass die Nintendo Switch in solchen Diskussionen häufig unter den Tisch fiel, ärgerte ausgerechnet den ehemaligen Nintendo-of-America-Präsidenten Doug Bowser. Darüber sprach er jetzt im Rahmen einer Gesprächsrunde bei GamesBeat.

150 Millionen Konsolen – und trotzdem ignoriert?

Bowser bezeichnet sich selbst als durchaus wettbewerbsorientierten Menschen. Entsprechend frustrierend sei es für ihn gewesen, wenn Medien über die Konsolenkriege berichteten und dabei ausschließlich Sony und Microsoft erwähnten.

„Manchmal lese ich Nachrichtenberichte über den Konsolenkrieg, in denen nur Sony und Microsoft erwähnt werden. WTF? Wir verkaufen 150 Millionen Einheiten und werden nicht einmal in der Diskussion berücksichtigt?“, erinnerte sich Bowser.

Dabei gehört die ursprüngliche Nintendo Switch längst zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Mit inzwischen über 157 Millionen verkauften Einheiten liegt sie nur noch knapp hinter der PlayStation 2.

Allerdings sieht Bowser die Sache mittlerweile auch von einer anderen Seite. Schließlich habe Nintendo ganz bewusst seinen eigenen Weg eingeschlagen, statt sich auf einen direkten Konkurrenzkampf mit PlayStation und Xbox einzulassen.

„Nintendo hat sich bewusst dafür entschieden, in seinem eigenen Ozean zu schwimmen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen“, erklärte er. Manchmal sei er deshalb sogar froh gewesen, dass Nintendo in diesen Diskussionen keine Rolle spielte.

Auch Nintendo war sich beim Switch-Erfolg nicht sicher

Bowser sprach außerdem über seine anfänglichen Zweifel am Erfolg der Switch. Zwar sei er von der Kombination aus Handheld und Heimkonsole sofort begeistert gewesen, doch wie die KundInnen darauf reagieren würden, sei zunächst unklar gewesen.

Immerhin drehte sich die Diskussion damals häufig um technische Leistung und Teraflops. In dieser Hinsicht konnte Nintendo mit der Konkurrenz nicht mithalten.

Für Bowser stand allerdings etwas anderes im Mittelpunkt: „Es geht weniger darum, was unter der Haube steckt, als vielmehr darum, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.“ Entscheidend sei letztlich, welches Gefühl ein Spiel vermittle, wenn man selbst den Controller in die Hand nehme.

Spätestens beim Verkaufsstart der Switch seien seine Zweifel dann verschwunden. Bowser erinnerte sich an die langen Warteschlangen vor dem Nintendo Store in New York und an Fans, die beim Kauf ihrer neuen Konsole sogar Freudentränen vergossen.

Ein Erlebnis, das man laut Bowser nicht allzu oft im Leben machen dürfe. Und angesichts des späteren Erfolgs der Switch dürfte Nintendo mit seinem eigenen Weg wohl ziemlich zufrieden sein.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo