Eine der seltenen Einkaufstouren: Nintendo kauft Bandai Namco ein Studio ab

Nintendo greift vergleichsweise selten zu. Während Xbox und PlayStation in den letzten Jahren zahlreiche Studios gekauft (und manche auch wieder geschlossen) haben, war Nintendo zurückhaltend.

2021 kaufte man mit Next Level Games ein Studio, das ohnehin schon eng mit Nintendo verknüpft war. Der Kauf von Shiver Entertainment von der Embracer Group – ausgewiesene Experten für Portierungen – gehörte schon fast zu den Überraschungen. Heute gab Nintendo den Kauf eines weiteren Studios bekannt.

Von Bandai Namco Studios Inc. verleibt man sich Bandai Namco Studios Singapore Pte Ltd (BNSS) ein. Das Studio wird allerdings zunächst keine 100-prozentige Tochter. Bis zum 1. April 2026 wolle Nintendo 80 Prozent der Anteile an BNSS erwerben. Die restlichen Anteile folgen, sobald die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sich stabilisiert habe.

BNSS wurde erst 2013 gegründet und ist darauf spezialisiert, In-Game-Art-Assets anzufertigen. Das Studio wird seine Arbeit unter dem Namen Nintendo Studios Singapore Pte Ltd fortsetzen. Das impliziert, dass BNSS auch unter Nintendo vor allem ein Support-Studio sein wird.

Das Studio unterhielt bereits zuvor Geschäftsbeziehungen zu Nintendo und arbeitete unter anderem an Splatoon 3 und New Pokémon Snap mit. Auch bei Monster Hunter World und Code Vein hatte BNSS seine Finger im Spiel.

via Games Market, VGC