Auf Persona 6 warten Fans mittlerweile seit einer gefühlten Ewigkeit. Mehr als zehn Jahre sind seit der ursprünglichen Veröffentlichung von Persona 5 vergangen, und noch immer gibt es keinen konkreten Veröffentlichungstermin für den nächsten Hauptteil. Bis auf einen kryptischen Teaser im Sommer wissen wir nicht viel.

Doch zumindest für die Zukunft macht Atlus jetzt Hoffnung. Denn offenbar möchte das japanische Studio verhindern, dass Fans zwischen den kommenden Spielen erneut so lange warten müssen.

Persona 6 soll nicht das Ende sein

In einem Interview im Rahmen der Sega-Sammy-Reihe Segamania, übersetzt von GamesRadar, sprach Kazuhisa Wada, General Producer bei P-Studio und Persona-Reihe, über die Herausforderungen bei der Entwicklung der beliebten Rollenspielreihe.

„Die Entwicklung von groß angelegten Rollenspielen wie der Persona-Reihe dauert fünf Jahre oder länger“, erklärte Wada. Entsprechend könnten zwischen den nummerierten Hauptteilen erhebliche Zeiträume liegen.

Auch Persona 6 befindet sich bereits seit 2021 in Entwicklung. Konkrete Details zum Spiel möchte Wada allerdings weiterhin nicht verraten. Immerhin verspricht er, dass sich die lange Wartezeit lohnen soll. Das Team arbeite daran, etwas zu erschaffen, das alles bisher Dagewesene übertreffe.

Besonders interessant ist allerdings seine Aussage zur Zukunft der Reihe: „Persona 6 ist nicht das Ende.“ Wobei das im Angesicht des Erfolgs der Reihe auch keine große Überraschung ist.

Damit nicht genug. Atlus arbeite bereits daran, die Entwicklungszeiten künftiger Hauptteile zu verkürzen. „Wir haben daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Leute nicht mehr so lange auf das nächste Spiel warten müssen wie bisher.“

Müssen Fans auf Persona 7 weniger lange warten?

Wie Atlus dieses Ziel erreichen möchte, ließ Wada offen. Denkbar wäre beispielsweise, dass bereits parallel an weiteren Projekten gearbeitet wird oder dass neue Entwicklungswerkzeuge die Produktion beschleunigen. Bestätigt wurde davon allerdings nichts.

Fest steht lediglich, dass Atlus die Persona-Marke langfristig weiterentwickeln möchte. Dabei gehe es laut Wada nicht nur um kürzere Wartezeiten, sondern auch darum, den kreativen Erwartungen der Fans gerecht zu werden.

Für den Moment bleibt natürlich erst einmal Persona 6 im Mittelpunkt. Und auch wenn Atlus weiterhin keinen Veröffentlichungszeitraum nennt, dürfte die Aussicht auf künftig kürzere Abstände zwischen den Hauptteilen zumindest für etwas Erleichterung sorgen.

Zunächst gab es übrigens ein Gerücht, dass Persona 6 vielleicht bei den Game Awards im Dezember auftauchen könnte. Ob zwischen Persona 6 und einem möglichen Persona 7 tatsächlich weniger als ein Jahrzehnt liegen wird, muss sich allerdings erst noch zeigen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus