Verkaufszahlen: Persona bleibt ein Dauerbrenner – und die dicken Fische kommen erst noch

Während sich bei Persona derzeit vieles um das kommende Persona 4 Revival* und natürlich Persona 6 dreht, verkauft sich die Reihe auch ohne eine aktuelle Neuveröffentlichung weiterhin hervorragend. Aus dem jüngsten Finanzbericht von SEGA geht hervor, dass innerhalb von nur drei Monaten erneut mehr als eine Million Persona-Spiele verkauft wurden.

Die Zahlen beziehen sich auf das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres und damit auf den Zeitraum von Anfang April bis Ende Juni 2026. Zum Vergleich: Die „Like a Dragon“-Reihe kam im selben Zeitraum auf mehr als 600.000 verkaufte Einheiten, während Sonic the Hedgehog knapp an der Million kratzte.

Persona knackt insgesamt die 30-Millionen-Marke

Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil während dieser drei Monate kein neues Persona-Spiel erschien. Zuletzt wurde Persona 3 Reload im vergangenen Oktober auch für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Die gesamte Reihe hat mittlerweile die Marke von 30 Millionen verkauften Exemplaren überschritten, wobei insbesondere Persona 5 einen großen Anteil daran hat.

Geholfen haben dürfte sicherlich auch die derzeitige Aufmerksamkeit rund um die Marke. In den vergangenen Monaten wurde Persona 6 enthüllt und gleichzeitig immer mehr zu Persona 4 Revival gezeigt. Und die Erwartungen für das Remake sind auch bei SEGA groß.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027, während wir auf Persona 6 noch etwas länger warten müssen. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio