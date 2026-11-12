Im neuen Stadtviertel des „Anime-GTA“ haben es uns Nachtmarkt und Manga-Laden angetan

Die Kommunikation zu Ananta fällt im Westen bislang eher zurückhaltend aus. Der PlayStation-Trailer erzielte inzwischen über fünf Millionen, der Gamescom-Trailer sogar mehr als 10 Millionen Aufrufe. Doch nach der nur für die Presse zugänglichen Gamescom-Demo, die uns begeisterte, wurde es erneut ziemlich ruhig um den neuen Titel von NetEase und Naked Rain.

Inzwischen dringen immer wieder neue Informationen nach außen. Nach einem weiteren Leak aus China hat NetEase nun offiziell das Stadtviertel „Downtown“ samt mehreren Screenshots auf seiner Website vorgestellt.

Das elektrisierende Stadtviertel „Downtown“

„Du suchst einen Ort, um an einem hellen, sonnigen Tag abzuhängen? Oder vielleicht einen stillen Ort, um mit alten Freunden Erinnerungen aufzufrischen? Nova City hat für jeden Besuchergeschmack ein passendes Ziel. Selbst wenn du nur kurz vorbeikommst, musst du dich nicht fehl am Platz fühlen.“

„Denn hier kennen alle Bürger dieselbe universelle Wahrheit: Niemand kennt jemanden. Stattdessen konzentriert sich jeder auf dasselbe – den hellsten Bildschirm, das teuerste Geschäft, die angesagteste Band“, so bewirbt NetEase den neu angekündigten Stadtabschnitt auf der offiziellen Webseite.

Die Screenshots zeigen einen Nachtmarkt, eine Buchhandlung mit Manga-Ecke, das Hotdog-Maskottchen „Frank Forker“, einen Basketballplatz auf einem Dach und nicht zuletzt den Superhelden Viktor, der euer größter Fan ist. Vielleicht wird er ja eines Tages auch zu einem Yeetmaster?

Tempeloberhaupt mit Beschützerinstinkt und eine Hackerstory

Wei Yinglong, das 21. Oberhaupt von Lingyun, wird als neue Figur vorgestellt. Sie ist eine junge Frau mit vielen Aufgaben. Neben der Leitung des Tempels ist sie vor allem damit beschäftigt, ihre Schwester davon abzuhalten, überall in der Stadt Unruhe zu stiften. Doch Unruhestifter, die es auf die Bewohner von Longqi abgesehen haben, entgehen deshalb keineswegs ihrem Zorn.

Die Dorfbewohner nennen sie die Matriarchin der Tempelkinder und die Königin von Longqi. Offenbar wohnt sie in einem Tempel nahe einer Teeplantage. Auf den neuen Screenshots ist sie in einer actionreichen Szene an einem Wasserfall in einer Höhle zu sehen. Ob sich dahinter vielleicht eine Nebenmission im Stil von „Tomb Raider“ verbirgt?

Auch über den geheimnisvollen Hacker Seymour, der bereits im Trailer zu sehen war, gibt es nun weitere Informationen: „Solange es ein Signal gibt, kann er jeden aufspüren – vorausgesetzt, die Person ist seine Zeit wert oder hat etwas hinreichend Verrücktes angestellt.“

Und weiter: „Meistens findet man ihn in seinem Wohnmobil, wo er sich eine Auszeit von den unablässigen Fragen der Leute zu seiner Maske gönnt. Wenn du seine Aufmerksamkeit erregen willst, tu etwas, das Schlagzeilen macht. Und denk daran, dein Passwort alle sechs Monate zu ändern!“, heißt es auf der Website.

Für viele wurde das Spiel interessant durch den PS5-Trailer zu Beginn des letzten Jahres, der Elemente der Spiele GTA, Spider-Man und eben Yakuza in der Anime-Welt von Ananta zeigte. Überzeugt hatten vor allem die lebendige Großstadt, die actionreichen Kämpfe mit comichaften Animationen und die simulierten Aktivitäten des Alltags.

Der Free-to-play-Titel Ananta erscheint am 15. Januar 2027 für PC, PlayStation 5 und Mobilgeräte. Voraussichtlich wird das Spiel Gacha-Elemente enthalten; bei NetEase möchte man jedoch auf das klassische Charakter-Gacha verzichten.

Ananta-Trailer:

via Ananta Game Life, Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain