Producer erklärt, wieso das „Anime-GTA“ ANANTA nun doch auf Charakter-Gacha verzichtet

Das Open-World-F2P-Spiel ANANTA hat sich dazu entschieden, neue Charaktere nicht hinter Gacha-Mechaniken zu sperren, sondern alternative Monetarisierungsmethoden auszuprobieren. Das erscheint überraschend und weckte auch Misstrauen, denn der Free-to-play-Titel mit Anime-Optik hat bereits mehrere Jahre Entwicklungszeit mit einem bis zu 800 Personen umfassenden Team hinter sich.

Damit bewegt sich ANANTA auf dem Niveau von Gacha-Größen wie Genshin Impact. Daher haben viele Fans eine recht aggressive Monetarisierung erwartet. Der Produzent des Spiels, der unter dem Pseudonym Ash auftritt, sprach in einem Interview mit Denfaminicogamer über die Hintergründe der Entscheidung.

Skins und zeitlich limitierte Inhalte als Einnahmequelle

„Wir haben dieses Spiel mit dem Kerngedanken entwickelt, das Leben einer Figur zu erleben. In der realen Welt kann man nur ein Leben erfahren, aber in ANANTA kann man so viele verschiedene Leben erleben, wie es Charaktere gibt“, erklärte Ash. „Wir möchten, dass die Spieler frei zwischen Charakteren wählen und Spaß daran haben, viele verschiedene Leben auszuprobieren. Deshalb haben wir uns entschieden, Charaktere auf andere Weise zugänglich zu machen – nicht über Gacha.“

Doch bedeutet kein Charakter-Gacha, dass alle anderen Inhalte hinter einer Paywall stehen? Nicht ganz. Der Produzent betont: „Das Basisspiel von ANANTA wird free-to-play sein“ und die aktuellen Pläne für die Monetarisierung umfassen lediglich kostenpflichtige Skins für Charaktere und spezielle zeitlich limitierte Inhalte.

„Abgesehen von Charakter-Skins gehören dazu auch weitere Anpassungsmöglichkeiten wie Haus-Designs oder Fahrzeuge – doch diese werden grundsätzlich mit Ingame-Währung erhältlich sein. Allerdings planen wir, Event-Outfits und andere besondere Inhalte als kostenpflichtigen Content zu veröffentlichen.“

Weitere Charaktere erscheinen nach der Veröffentlichung

Wie angedeutet, wird ANANTA Story-basierte Segmente enthalten, wobei jeder Charakter eine einzigartige Rolle und ein individuelles Leben in der Stadt zu bieten hat. Auch abseits der „Hauptgeschichten“ können die Spieler frei durch die Stadt streifen und ihr Chaos in eigenem Tempo genießen, dabei nach Belieben zwischen den verschiedenen Perspektiven der Charaktere wechseln.

Im Zusammenhang damit erlaubte die auf der Tokyo Game Show spielbare Demo den Spielern bisher nur, das Leben von drei Charakteren zu erleben – Captain, Taffy und Richie. Ash bestätigt jedoch, dass ANANTA in Zukunft mit ziemlicher Sicherheit neue Figuren hinzufügen wird.

Ash erklärt dazu: „Wir haben die Details, wie wir den Charakter-Roster erweitern, noch nicht ausgearbeitet, aber wir denken daran, neue Figuren einzuführen, die auf den vorhandenen Berufen in der Stadt basieren.“ Das Team wolle dabei auch auf das Feedback der Spieler hören, da ihr Ziel sei, „Charaktere zu schaffen, die den Spielern ein frisches Erlebnis bieten.“

Eines der meist erwarteten Videospiele nach der TGS

Nach dem erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Tokyo Game Show wurde ANANTA mit dem Japan Game Awards 2025 Future Division-Preis ausgezeichnet – einem Besucherpreis, der das meist erwartete Spiel auszeichnet. Überraschend ist das nicht: Der erste, an Grand Theft Auto VI angelehnte Gameplay-Trailer sorgte für Aufsehen und viele Millionen Aufrufe. Spieler, die die Demo während der TGS ausprobierten, sind ebenfalls euphorisch und stellten ihre Anspielsessions zum Teil auf Youtube, Niconico oder Billibilli.

