Eure Entscheidungen in Honkai: Nexus Anima sollen Gewicht haben – trotz Live-Service-Format

Nicht nur wir haben an der HoYoverse Media Tour 2026 teilnehmen dürfen, auch mehrere asiatische Medien waren vor Ort. Ein ungewöhnliches Detail fiel ihnen bei der Präsentation von Honkai: Nexus Anima besonders ins Auge: Die Story soll Entscheidungen der SpielerInnen berücksichtigen – und das trotz des Live-Service-Formats. So soll nicht nur durch die gesammelten Monster ein einzigartiges Spielgefühl entstehen.

David Jiang, Produzent von Honkai: Nexus Anima, sprach darüber in der Präsentation des neuesten Ablegers der bekannten Honkai-Reihe, welche er seit 2014 mit Houkai Gakuen 2 begleitet und seit Honkai Impact 3rd auch als Produzent tätig ist.

Wie Dengeki Online und Automaton Media berichten, sprach er im Rahmen einer Präsentation Ende letzter Woche für den südkoreanischen Teil der HoYoverse Media Tour – welcher kurz nach der globalen Tour stattfand, der wir angehörten – über mehrere Herausforderungen in der Entwicklung des Spiels. Eine größere davon war die Idee, Spielerentscheidungen in die Story und die Weltgestaltung einfließen zu lassen.

Verzweigte Entscheidungen eine Herausforderung im Skript

Für einen Live-Service-Titel, bei dem die Geschichte und Inhalte im Laufe des Betriebs schrittweise aktualisiert werden, ist die Erstellung verzweigter Handlungsstränge eine äußerst schwierige Aufgabe. Denn mit jeder Entscheidung würde das Skript über die Zeit exponentiell ansteigen. Besonders herausfordernd ist dabei, dass frühe Entscheidungen im Spiel auch mehrere Jahre später noch in die Story einfließen können.

„Wir haben uns jedoch entschieden, dieser Herausforderung bei Honkai: Nexus Anima direkt gegenüberzutreten“, sagt Jiang. „Während wir den hohen erzählerischen Standard der Honkai-Reihe übernehmen, möchten wir einen Schritt weitergehen und es den Spielern ermöglichen, die Welt durch die Entscheidungen, die sie treffen, tatsächlich zu verändern.“

Beziehungen zu den Charakteren und Abwandlungen in der Geschichte

Laut Jiang wird davon abhängen, wie die charakterbezogenen Geschichten enden. Dazu gehören insbesondere Änderungen in den Gesprächen und den Gesprächsabläufen und welche Figuren im Laufe der Geschichte in welcher Reihenfolge auftreten.

Dazu hat euer Charakter auch wie in einem RPG einfache Fähigkeitenpunkte, welche die Geschichte und Nebenmissionen beeinflussen – ein charismatischer Charakter wird die Herausforderungen anders lösen als ein intelligenter oder starker Charakter.

„Während dies ein Konzept ist, das oft in Einzelspieler-Spielen und besonders in TRPGs (Taktik-RPGs, Anm. d. Red.) zu sehen ist, besteht unsere größte Herausforderung darin, es natürlich innerhalb des Rahmens eines Live-Service-Titels funktionieren zu lassen“, sagt Jiang.

Es wird interessant sein, zu sehen, wie sich diese Mechaniken langfristig in einem Live-Service-Spiel entwickeln werden und in welchem Umfang die Spieler den Verlauf ihrer eigenen Geschichte und der Welt in Honkai: Nexus Anima verändern können. Denn wichtig war während der Entwicklung der Geschichte von Honkai: Nexus Anima, dass das Leitmotiv „Liebe und Gerechtigkeit“ eingehalten wird.

Bildmaterial: Honkai: Nexus Anima, miHoYo, Hoyoverse