Ananta: Das „Baby von GTA, Spider-Man und Yakuza“ erlebt zur Gamescom sein Comeback

NetEase hat es offiziell via Twitter bestätigt: Das urbane Open-World-Action-RPG Ananta wird bei der Gamescom Opening Night Live am Dienstag, den 25. August 2026, mit neuem Material zurückkehren.

Damit steht eines der am heißesten erwarteten „Anime-GTA“-Projekte im Rampenlicht der weltweit beachteten Eröffnungsshow in Köln. Nicht nur wir machten uns Sorgen um den Zustand des Projekts, nachdem wir nun viele Monate nichts mehr vom Spiel hörten – die Gerüchteküche brodelte und auch auf der Investorenkonferenz von NetEase gab es eine verunsicherte Nachfrage.

Laut Geoff Keighley wird ein Trailer gezeigt, der einen neuen Gameplay-Einblick („fresh look“) präsentieren wird. Schon 2023 nutzte NetEase die große europäische Bühne der Gamescom, um sein Projekt mit einem Trailer vorzustellen. Seitdem ist viel passiert: Das Spiel ging etwa durch einen PlayStation-Trailer viral, der knapp fünf Millionen Aufrufe generierte und mit seinen Spielelementen aus GTA, Spider-Man und Yakuza heiß diskutiert wurde.

Das Medium VICE berichtet außerdem, dass hinter verschlossenen Türen eine Demo von Ananta gezeigt werden wird. Sollte dies stimme, dürften wir zur Gamescom viele neue Eindrücke zum Spiel erhalten.

Die Opening Night Live startet in Köln am 25. August um 20:00 Uhr und läuft etwa zwei Stunden. Es wird offizielle Livestreams auf den Gamescom-Kanälen auf YouTube und Twitch geben. Es wird erwartet, dass auch andere Publisher diese Gelegenheit nutzen werden, neue Projekte anzukündigen oder neue Informationen zu ihren Spielen zu veröffentlichen.

Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain