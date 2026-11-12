Persona-Vater spricht über sein neues RPG – und stellt eine Sache klar

Wer bei Villion: Code sofort an Persona denken muss, liegt damit nicht unbedingt falsch. Schließlich spielt das kommende Action-RPG ebenfalls in einem schulischen Umfeld. Und mit Kouji „Cozy“ Okada ist ausgerechnet einer der Mitbegründer von Atlus und ein wichtiger Kopf hinter Shin Megami Tensei und den frühen Persona-Spielen beteiligt.

Doch auch wenn die Gemeinsamkeiten offensichtlich sind, möchte Okada eines klarstellen: Villion: Code soll keineswegs einfach ein weiteres Persona sein. Im Gespräch mit GamesRadar räumte Okada offen ein, dass seine früheren Arbeiten das neue Projekt beeinflusst haben.

Persona hat Spuren hinterlassen

„Es besteht kein Zweifel daran, dass ‚Persona‘ diesen Titel beeinflusst hat“, erklärte der Branchenveteran. Gleichzeitig gelte das aber auch für zahlreiche andere Spiele, an denen er im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere gearbeitet habe.

Besonders wichtig sei ihm dabei die Interaktivität. Anders als andere Unterhaltungsmedien könnten Videospiele ihre Geschichten unmittelbar durch die Entscheidungen und Handlungen der SpielerInnen beeinflussen.

Deshalb habe er schon immer großen Wert darauf gelegt, dass sich SpielerInnen tatsächlich in der Rolle der Hauptfigur wiederfinden. Mit Fragen wie „Was würdest du tun?“ möchte Okada sie zum Nachdenken bringen.

Kein Persona unter anderem Namen

Auch die Entscheidung für ein schulisches Setting sei bewusst gefallen. Eine vertraute Umgebung erleichtere es, die Geschichte und ihre Botschaften einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Insbesondere jüngere SpielerInnen möchte Okada damit erreichen.

Dennoch betont er ausdrücklich: „Allerdings war es nicht unsere Absicht, eine andere Version von Persona zu entwickeln.“

Tatsächlich unterscheidet sich Villion: Code bereits spielerisch deutlich von der bekannten Atlus-Reihe. Statt klassischer rundenbasierter Kämpfe setzt das RPG auf Action-Gefechte. Hinzu kommen ungewöhnliche, röhrenartige Dungeons und eine Spielwelt, in der „Genom-Editierung“ eine wichtige Rolle spielt.

Okada betrachtet beide Werke deshalb als grundsätzlich eigenständige Spiele, auch wenn er die Vergleiche durchaus nachvollziehen kann.

Villion: Code ist in Japan bereits erhältlich. Bei uns erscheint das Action-RPG am 26. Januar 2027 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam. Eine physische PS5-Version ist auch für Europa geplant. Ihr findet sie bei Amazon*.

via GamesRadar, Bildmaterial: Villion: Code, Idea Factory, Compile Heart, Gaia