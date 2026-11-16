Frühe „Black Friday“-Deals: Die besten Games-Angebote am 16. November

Eigentlich beginnt die „Black Friday“-Woche von Amazon erst am 19. November, aber schon heute gibt es die sogenannten frühen Angebote. Mit dabei sind auch einige interessante Games-Deals.
Wir haben euch nachfolgend eine Liste mit unserer Auswahl zusammengestellt. Weitere Angebote sind im Wochenverlauf zu erwarten, je näher wir dem eigentlichen „Black Friday“ kommen.
Unsere Auswahl:
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- Hotel Barcelona (PS5) für 12,30 Euro
- Yasha – Deluxe Edition (PS5) für 18,80 Euro
- Elden Ring Nightreign (PS5) für 19,99 Euro
- Armored Core VI (PS5) für 23,59 Euro
- Double Dragon Revive (PS5) für 26,34 Euro
- Final Fantasy VII Rebirth (PS5) für 30,07 Euro
- Star Wars Outlaws (SW2) für 29,99 Euro
- Dragon Quest XI S (SW2) für 29,99 Euro
- Octopath Traveler 0 (Multi) ab 29,99 Euro
- Final Fantasy Tactics (Multi) ab 29,99 Euro
- Life is Strange Collection (PS5) für 29,99 Euro
- Assassin’s Creed Shadows (SW2) für 29,99 Euro
- Cyberpunk 2077 (SW2) für 49,99 Euro
Stand: 16.11.26, 05:20 Uhr
Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo
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