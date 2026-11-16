Frühe „Black Friday“-Deals: Die besten Games-Angebote am 16. November

Eigentlich beginnt die „Black Friday“-Woche von Amazon erst am 19. November, aber schon heute gibt es die sogenannten frühen Angebote. Mit dabei sind auch einige interessante Games-Deals.

Wir haben euch nachfolgend eine Liste mit unserer Auswahl zusammengestellt. Weitere Angebote sind im Wochenverlauf zu erwarten, je näher wir dem eigentlichen „Black Friday“ kommen.

Unsere Auswahl:

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Stand: 16.11.26, 05:20 Uhr

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo