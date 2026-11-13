„Ein düsterer Moment“ – als Zelda kurz vor Breath of the Wild am Scheideweg stand

Es sind mal wieder zwei ehemalige Nintendo-MitarbeiterInnen, die etwas aus dem Nähkästchen plaudern wollen. Und ihr dürft einmal raten, wer es ist. Richtig, natürlich Kit Ellis und Krysta Yang.

In der neuesten Ausgabe ihres Videopodcasts sprechen die beiden diesmal über The Legend of Zelda. Genauer gesagt darüber, wie es der traditionsreichen Nintendo-Reihe vor der Veröffentlichung von Breath of the Wild eigentlich ging. Und offenbar war die Situation deutlich ernster, als manche Fans heute vielleicht vermuten würden.

„Sie verkaufte sich überhaupt nicht“

Krysta findet dabei ziemlich deutliche Worte: „Die Serie steckte sozusagen in einer verzweifelten Lage. Sie verkaufte sich überhaupt nicht.“

Die Zelda-Reihe habe sich ihrer Erinnerung nach also in einer äußerst schwierigen Lage befunden. Auch Kit bestätigt diese Einschätzung und erinnert sich an seine damalige Teilnahme an Fokusgruppen.

„Das war ein wirklich düsterer Moment“, erklärt er. Die Rückmeldungen hätten gezeigt, dass die bestehende Fangemeinde immer kleiner wurde, während gleichzeitig kaum neue SpielerInnen hinzukamen.

Nintendo habe laut Kit umfangreiche Daten zu den einzelnen Spielen gesammelt. Diese hätten immer wieder dasselbe Bild gezeichnet: Das Interesse an der Reihe schrumpfte zunehmend. „Sie mussten drastische Maßnahmen ergreifen“, fasst er die damalige Situation zusammen.

Breath of the Wild als notwendiger Neuanfang?

Vor diesem Hintergrund erscheint die radikale Neuausrichtung mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einem anderen Licht.

Das 2017 veröffentlichte Abenteuer verabschiedete sich von zahlreichen etablierten Serienkonventionen und setzte stattdessen auf eine weitgehend offene Spielwelt, in der Erkundung und spielerische Freiheit im Mittelpunkt standen.

Dass dieser Kurswechsel erfolgreich war, dürfte heute kaum jemand bestreiten. Allerdings zeigen die Aussagen von Kit und Krysta auch, dass Nintendo die traditionellen Zelda-Abenteuer offenbar nicht einfach nur aus kreativer Experimentierfreude hinter sich ließ.

Ein Blick auf die Verkaufszahlen verdeutlicht, wie erfolgreich Nintendos Kurswechsel letztlich war. The Legend of Zelda: Breath of the Wild konnte sich allein auf der Nintendo Switch bislang über 34 Millionen Mal verkaufen. Der Nachfolger Tears of the Kingdom kommt auf ebenfalls beeindruckende knapp 23 Millionen Exemplare. Zum Vergleich: Das ursprüngliche The Legend of Zelda: Skyward Sword verkaufte sich auf der Wii rund 3,67 Millionen Mal.

Nach ihrer Darstellung war eine grundlegende Veränderung notwendig, um die Reihe wieder für ein größeres Publikum interessant zu machen.

Ob man die klassische Zelda-Formel deshalb gleich für überholt erklären muss, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Gerade nach dem jüngsten Erfolg des Ocarina of Time-Remakes dürfte diese Diskussion unter Fans noch lange nicht beendet sein.

via Genki auf Twitter, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo