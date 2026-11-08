Riesiges Interesse: Persona 4 Revival stellt sogar zwei Atlus-Hits in den Schatten

Dass Persona 4 Revival zu den großen Hoffnungsträgern von SEGA gehört, ist längst kein Geheimnis mehr. Bereits im Juli erklärte das Unternehmen, dass das kommende Remake zu seinen sogenannten Flagship-IP-Titeln zählt. Also zu jenen Spielen, von denen SEGA grundsätzlich mehr als fünf Millionen verkaufte Exemplare über die gesamte Lebensdauer erwartet.

Ob Persona 4 Revival diese ambitionierte Marke tatsächlich erreichen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Die neuesten Zahlen aus dem aktuellen Finanzbericht dürften SEGA und Atlus aber durchaus optimistisch stimmen.

Über zwei Millionen Wunschlisteneinträge

Wie SEGA im Rahmen seines jüngsten Finanzberichts bekannt gab, wurde Persona 4 Revival bereits mehr als zwei Millionen Mal auf Wunschlisten gesetzt. Besonders interessant ist dabei der Vergleich mit zwei anderen großen Atlus-Veröffentlichungen.

Laut der präsentierten Grafik liegt das Remake damit deutlich vor Persona 3 Reload und Metaphor: ReFantazio. Beide Titel kamen zum vergleichbaren Zeitpunkt vor ihrer Veröffentlichung auf jeweils rund 300.000 Wunschlisteneinträge.

SEGA vergleicht dabei ausdrücklich den Stand 18 Wochen vor dem jeweiligen Veröffentlichungsdatum. Persona 4 Revival erreicht zu diesem Zeitpunkt also ein Vielfaches der Werte seiner beiden Vorgänger.

Vor allem langjährige Fans zeigen Interesse

SEGA führt das große Interesse unter anderem auf gezielte Marketingkampagnen zurück, die sich an bestehende Fans der Persona-Reihe richten.

Ein hoher Anteil der Personen, die Persona 4 Revival auf ihre Wunschliste gesetzt haben, habe bereits mehrere Spiele der Reihe gekauft. Das Remake scheint also insbesondere bei langjährigen Fans auf offene Ohren zu stoßen.

Allerdings sind Wunschlisteneinträge natürlich noch keine Verkäufe. Ob das Remake tatsächlich die von SEGA angestrebte Fünf-Millionen-Marke knacken kann, wird sich erst nach der Veröffentlichung zeigen. Auch welche Plattformen genau diese Einträge verteilt sind, wissen wir nicht.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird außerdem über Game Pass verfügbar sein.

via SEGA Sammy (Finanzbericht), Stealth via Twitter, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio