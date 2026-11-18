Vor einigen Tagen kündigte Square Enix mit Dragon Quest RPG einen neuen Mobile-Ableger zur Serie an. Das Spiel ist durchaus ambitioniert und soll das Dragon-Quest-Gefühl vollständig einfangen. Stilistisch erinnert es gar an die älteren Hauptteile der Reihe.
Die Resonanz auf die Ankündigung bei Twitter ist bei der japanischen Fangemeinde dennoch gemischt. Das liegt weniger am Spiel selbst, sondern mehr an den Charakterdesigns. Die markanten Designs stammen offenbar nicht vom verstorbenen Akira Toriyama, imitieren aber dessen Stil.
Die Mangaka-Legende, auf deren Konto nicht nur viele Dragon-Quest-Charaktere gehen, sondern der vor allem auch als Dragon-Ball-Schöpfer bekannt war, verstarb bereits 2024. In der Zeit danach erschienen mehrere Spiele mit neuen Toriyama-Designs, darunter SAND LAND. Auch Dragon Ball Xenoverse 3 wird einen brandneuen Toriyama-Charakter bieten.
Viele Fans finden, nunmehr wäre es an der Zeit, Toriyama ruhen zu lassen. Zu den prominenten Vertretern dieser Meinung gehört Chrono-Trigger-Komponist Yasunori Mitsuda – auch an Chrono Trigger wirkte Toriyama einst. In einem persönlichen Beitrag bei Twitter brachte er seine Ablehnung zur aktuellen Ausrichtung von Dragon Quest zum Ausdruck.
Ein brandneues RPG von Horii
„Die Illustrationen zu Dragon Quest RPG im Stil von Akira Toriyama-san sind in letzter Zeit ein heiß diskutiertes Thema, aber ich denke, dass diese Herangehensweise weder für den Künstler noch für Toriyama-sans Fans noch für den verstorbenen Toriyama-san selbst gut ist“, kommentiert Mitsuda weiterhin in seinem Blog und schlägt vor, die Serie zu beenden.
„Da es so gut wie unmöglich ist, etwas wirklich Neues zu schaffen, egal wie sehr man sich auch bemüht, halte ich es für das Beste, die Dragon-Quest-Reihe einzustellen und Herrn [Serienschöpfer Yuji] Horii ein brandneues Rollenspiel entwickeln zu lassen“, fügt er nach einer Übersetzung von Automaton Media hinzu.
Ob das neue RPG dann auch so heißen könne, ließ Mitsuda offen. Doch Mitsuda brachte seine Liebe zur Serie zum Ausdruck und auch die Hoffnung, dass die Reihe auch in Zukunft die jüngere Generation erreichen könne.
Automaton Media erinnert daran, dass Dragon Quest zwar 40 Jahre alt ist, aber nach wie vor eine der kulturell einflussreichsten Spielereihen Japans. Neue Titel der Serie würden die jüngere Generation aber nicht mehr auf dieselbe Weise erreichen – einerseits wegen Inhalten, die auf ältere Serienfans ausgerichtet sind, aber auch wegen langer Entwicklungszyklen. Wäre ein Neuanfang für Dragon Quest also genau das Richtige?
Bildmaterial: Dragon Quest XII: Beyond Dreams, Square Enix
4 Kommentare
Da habe ich spannende Neuigkeiten: Das Durchschnittsalter des Max Mustermann-Gamers liegt so zwischen 30 und 40 Jahren, je nach Region. Ich höre ständig, die jüngeren Generationen interessiert der alte Quark nicht, aber der Durchschnittsgamer ist nicht mehr 18 und wenn die 18-Jährigen zocken, ist die Chance recht hoch, dass es Mobile Games sind Deshalb verstehe ich nicht, warum man sich den jüngeren Generationen ständig so anbiedern will und alten Franchises wie Dragon Quest ihre Daseinsberechtigung abgesprochen wird, obwohl sie von ihren Zielgruppen offensichtlich immer noch gekauft und gespielt werden. Und zwar nicht wenig, die jüngeren Dragon Quest Remakes und Remasters haben sich alle fantastisch verkauft.
Und ja, ich weiß, Toriyamas Zeichnungen haben das Franchise über viele Jahre geprägt, aber dass man das ganze Franchise nun absägen soll, weil er verstorben ist... Na ja. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich hinsichtlich des Charakter-Designs irgendwann von diesem Stil entfernt, aber ich denke, Dragon Quest als Franchise ist doch mehr als der Artstyle.
Ich sehe das ähnlich. Man sollte meiner Meinung nach zwei Dinge voneinander unterscheiden: die Weiterentwicklung einer etablierten Marke und den zwanghaften Versuch, ständig eine neue Zielgruppe erschließen zu müssen.
Dragon Quest ist mittlerweile eine 40 Jahre alte Spielreihe. Natürlich hat sich die Gaming-Landschaft verändert, aber daraus abzuleiten, dass man sich unbedingt stärker an jüngere Generationen anbiedern muss, halte ich für den falschen Ansatz. Schließlich gibt es nach wie vor eine große Fangemeinde, die mit solchen klassischen JRPGs aufgewachsen ist und diese Spiele auch heute noch gerne spielt.
Was Akira Toriyama betrifft, war sein Einfluss auf Dragon Quest natürlich enorm. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass die Reihe weit mehr ausmacht als nur sein Charakterdesign. Yuji Horii, die Spielmechaniken, die Geschichten, die Musik und nicht zuletzt das typische Dragon-Quest-Gefühl haben die Serie genauso geprägt.
Wenn Square Enix irgendwann einen neuen visuellen Stil etablieren möchte, habe ich damit überhaupt kein Problem. Das wäre sogar eine nachvollziehbare Weiterentwicklung. Aber deshalb gleich die gesamte Reihe infrage zu stellen oder sie am besten einzustellen, halte ich für übertrieben. Wie bei Visions of Mana man gesehen hat und man wollte zuviel des guten..
Für mich wäre es viel sinnvoller, Dragon Quest behutsam weiterzuentwickeln, anstatt eine 40-jährige Marke aufzugeben, nur weil ein wichtiger Künstler nicht mehr unter uns ist. Sein Vermächtnis kann man schließlich auch bewahren, ohne dauerhaft zu versuchen, seinen Stil zu imitieren.
Yasunori Mitsuda in allen Ehren, da er alleine für den Chrono Trigger Soundtrack für immer Legenden-Status haben wird. Aber was er da so von sich gegeben hat, ist hoffentlich von der Marke "Lost in Translation". Ich habe diese Aussage tatsächlich gestern schon mitbekommen und darauf gehofft, dass es auch hier noch ne News wert sein wird.
Akira Toriyama hatte abseits der Character-Designs nie etwas mit den Spielen zu tun. Er war weder am Writing noch am Game-Design beteiligt. Wieso kann die Reihe und auch der Look nicht ohne ihn weiterbestehen? Dragon Ball existiert vermutlich seit weit über 15 Jahren relativ erfolgreich ohne ihn. Du findest heutzutage Künstler, die diesen Stil 1:1 übernehmen können. Du wirst heutzutage weder bei Berserk, Asterix noch Lucky Luke erkennen, dass da andere Leute am Werk sind. Der einzige Grund, wieso es zu Tintin nie neue Comics gab liegt halt daran, dass Hergé es im Testament festgelegt hatte, dass nach seinem Tod niemand Hand an die Reihe anlegen darf.
Und jetzt also soll Square Enix sein traditionsreiches, erfolgreiches (so erfolgreich wie schon lange nicht wenn man sich den Erfolg der Remakes anschaut) RPG-Franchise einfach so einstellen und Horii-Sensei soll mit über 70 einfach nochmal ein neues Franchise aus dem Hut zaubern?
Wenn es Square Enix doch an einer Sache nicht mangelt, sind es neue IP's. Ich hoffe, keiner bei Square Enix kommt nun auf dumme Gedanken. Square Enix braucht Dragon Quest. Was man vielleicht eher gebrauchen könnte wären fähige Leute, die so ein großes neues Abenteuer entwickeln. Zumindest daran scheint es ja in den letzten Jahren gehapert zu haben. Es sei ihnen zu Wünschen, dass sie nun ihren Weg mit dem neuen Dragon Quest XII endlich gefunden haben.
Ich liebe diesen Dragon Quest Zauber. Die Musik, den Grafikstil, das Kampfsystem. Das einzige was ich mir wünsche sind mehr Hauptteile und weniger Mobile Kram. Was anderes will ich garnicht. Erst recht keinen Reboot.