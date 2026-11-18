Vor einigen Tagen kündigte Square Enix mit Dragon Quest RPG einen neuen Mobile-Ableger zur Serie an. Das Spiel ist durchaus ambitioniert und soll das Dragon-Quest-Gefühl vollständig einfangen. Stilistisch erinnert es gar an die älteren Hauptteile der Reihe.

Die Resonanz auf die Ankündigung bei Twitter ist bei der japanischen Fangemeinde dennoch gemischt. Das liegt weniger am Spiel selbst, sondern mehr an den Charakterdesigns. Die markanten Designs stammen offenbar nicht vom verstorbenen Akira Toriyama, imitieren aber dessen Stil.

Die Mangaka-Legende, auf deren Konto nicht nur viele Dragon-Quest-Charaktere gehen, sondern der vor allem auch als Dragon-Ball-Schöpfer bekannt war, verstarb bereits 2024. In der Zeit danach erschienen mehrere Spiele mit neuen Toriyama-Designs, darunter SAND LAND. Auch Dragon Ball Xenoverse 3 wird einen brandneuen Toriyama-Charakter bieten.

Viele Fans finden, nunmehr wäre es an der Zeit, Toriyama ruhen zu lassen. Zu den prominenten Vertretern dieser Meinung gehört Chrono-Trigger-Komponist Yasunori Mitsuda – auch an Chrono Trigger wirkte Toriyama einst. In einem persönlichen Beitrag bei Twitter brachte er seine Ablehnung zur aktuellen Ausrichtung von Dragon Quest zum Ausdruck.

Ein brandneues RPG von Horii

„Die Illustrationen zu Dragon Quest RPG im Stil von Akira Toriyama-san sind in letzter Zeit ein heiß diskutiertes Thema, aber ich denke, dass diese Herangehensweise weder für den Künstler noch für Toriyama-sans Fans noch für den verstorbenen Toriyama-san selbst gut ist“, kommentiert Mitsuda weiterhin in seinem Blog und schlägt vor, die Serie zu beenden.

„Da es so gut wie unmöglich ist, etwas wirklich Neues zu schaffen, egal wie sehr man sich auch bemüht, halte ich es für das Beste, die Dragon-Quest-Reihe einzustellen und Herrn [Serienschöpfer Yuji] Horii ein brandneues Rollenspiel entwickeln zu lassen“, fügt er nach einer Übersetzung von Automaton Media hinzu.

Ob das neue RPG dann auch so heißen könne, ließ Mitsuda offen. Doch Mitsuda brachte seine Liebe zur Serie zum Ausdruck und auch die Hoffnung, dass die Reihe auch in Zukunft die jüngere Generation erreichen könne.

Automaton Media erinnert daran, dass Dragon Quest zwar 40 Jahre alt ist, aber nach wie vor eine der kulturell einflussreichsten Spielereihen Japans. Neue Titel der Serie würden die jüngere Generation aber nicht mehr auf dieselbe Weise erreichen – einerseits wegen Inhalten, die auf ältere Serienfans ausgerichtet sind, aber auch wegen langer Entwicklungszyklen. Wäre ein Neuanfang für Dragon Quest also genau das Richtige?

Bildmaterial: Dragon Quest XII: Beyond Dreams, Square Enix