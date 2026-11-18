Ein gemütliches Gasthaus betreiben, Zimmer einrichten und sich um die Wünsche der Gäste kümmern – klingt zunächst nach einer ziemlich klassischen Management-Simulation. Bei Monsterest gibt es allerdings einen kleinen Unterschied: Eure Gäste sind allesamt Monster. Zum Glück überwiegend ziemlich niedliche.

Über das Cozy-Spiel des südkoreanischen Indie-Studios Sile hatten wir bereits vor kurzer Zeit berichtet. Jetzt gibt es Neuigkeiten: Monsterest startet im ersten Quartal 2027 in den Early Access auf Steam, sowohl für Windows als auch für macOS.

Ein Gasthaus voller ungewöhnlicher Gäste

In Monsterest übernehmt ihr ein heruntergekommenes Gasthaus, das zunächst nur wenige Monster beherbergt. Eure Aufgabe besteht darin, die Unterkunft wieder auf Vordermann zu bringen und möglichst viele zufriedene Gäste anzulocken.

Dafür richtet ihr Zimmer ein, bereitet Mahlzeiten zu und kümmert euch um die individuellen Bedürfnisse eurer BesucherInnen. Je zufriedener die Monster sind, desto besser fällt die Bewertung eures Gasthauses aus. Das wiederum lockt neue Gäste an und sorgt für zusätzliche Einnahmen.

Mit der Zeit könnt ihr sogar Freundschaften mit euren Gästen schließen. Dann begleiten euch die Monster beispielsweise beim Angeln, Jagen oder Holzfällen. Auch kleinere Kämpfe gegen weniger freundliche Kreaturen gehören zum Spiel.

Neue Inhalte zum Early-Access-Start

Zum Start der Vorabversion verspricht Sile einige Neuerungen. Dazu gehören eine Fortsetzung der Geschichte aus der Demo, zusätzliche Monster-Gäste sowie eine Stadt mit verschiedenen Geschäften.

Außerdem werden neue Möbel, ein Färbesystem für Gegenstände und Kleidung sowie Fähigkeiten- und Forschungssysteme eingeführt. Auch das Gasthaus und euer Rucksack lassen sich künftig erweitern.

Das Interesse an Monsterest scheint jedenfalls vorhanden zu sein. Eine Crowdfunding-Kampagne aus dem Jahr 2024 erreichte rund 62,6 Millionen südkoreanische Won (ungefähr 49.000 US-Dollar) und damit 783 Prozent des ursprünglichen Finanzierungsziels. Im September stand das Spiel zudem bereits auf über 70.000 Steam-Wunschlisten.

Wer sich schon jetzt ein Bild vom ungewöhnlichen Gasthaus machen möchte, kann auf Steam weiterhin eine kostenlose Demo ausprobieren.

Der neue Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Sile, Monsterest