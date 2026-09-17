Wieso Fans jetzt auch noch auf ein Remake von Zelda: Majora’s Mask hoffen

Bei der großen Zelda Direct drehte sich alles um das 40-jährige Jubiläum der Reihe. Im Fokus stand natürlich das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das Nintendo endlich ausführlich mit richtigem Gameplay präsentierte. Doch möglicherweise versteckte sich laut PC Games während der Show noch ein kleiner Hinweis auf die Zukunft der Reihe.
Ausgerechnet Majora’s Mask fällt aus der Reihe
Ihr erinnert euch sicherlich: Nintendo läutete die Direct mit einem Auftritt eines Orchesters ein, das Musik aus zahlreichen Zelda-Abenteuern spielte. Ein Querschnitt durch die nunmehr 40-jährige Geschichte.
Klar, da durfte auch Majora’s Mask nicht fehlen. Am Ende der Performance blendete Nintendo die Logos der vielen Zelda-Spiele ein – und hier kommt nun die Stelle, die ihr sicherlich verpasst habt.
Die meisten der Logos sehen genauso aus, wie wir sie seit Jahren kennen – doch ausgerechnet Majora’s Mask fiel aus der Reihe. Für einen kurzen Moment war ein Logo zu sehen, das sich deutlich von der bekannten Variante unterscheidet.
Besonders die Schriftart wurde sichtbar verändert und modernisiert. Und damit stellt sich natürlich sofort die Frage: Warum bekommt ausgerechnet Majora’s Mask ein neues Logo?
Nintendo hat allerdings bisher kein Remake von Majora’s Mask angekündigt. Das Logo könnte schlicht für die Jubiläumsshow überarbeitet worden sein. Solange Nintendo nichts anderes verkündet, bleibt jede Verbindung zu einem möglichen Remake reine Spekulation.
Nach Ocarina of Time wäre es zumindest naheliegend
Ganz abwegig wäre eine Neuauflage allerdings nicht. Majora’s Mask entstand seinerzeit auf Basis von Ocarina of Time und übernahm zahlreiche technische Grundlagen, Charaktermodelle und Mechaniken. Viele bekannte Figuren tauchen in Termina sogar in neuen Rollen wieder auf.
Nintendo hat für das kommende Ocarina-of-Time-Remake nun zahlreiche Charaktere, Mechaniken und andere Elemente komplett neu umgesetzt. Sollten sich Teile dieser Arbeit wiederverwenden lassen, wäre Majora’s Mask einer der naheliegendsten Kandidaten für eine weitere Neuauflage.
Außerdem ist es nicht einmal das erste „Indiz“ für eine Neuauflage. Vor einigen Wochen nannte ein IMDb-Eintrag ein gewisses Zelda: Majora’s Mask HD. Allerdings ist Vorsicht geboten: IMDb wird größtenteils von NutzerInnen gepflegt.
Ein solches Doppelpack hätte jedenfalls Tradition: Auf Nintendo 3DS erschien Ocarina of Time 3D im Jahr 2011, vier Jahre später folgte Majora’s Mask 3D. Ob Nintendo mit dem neuen Logo tatsächlich schon einen winzigen Hinweis hinterlassen hat? Was ist eure Meinung dazu?
Der Ausschnitt der orchestralen Performance:
via PC Games, Bildmaterial: Nintendo
2 Kommentare
Nintendo wäre schon sehr dumm, die für das OoT-Remake entstandenen Charaktermodelle, Assets und Builds nicht für weitere Neuauflagen weiter zu verwenden. Die Mühe macht man sich doch nicht nur für ein einziges Remake.
Ich hoffe nicht.
Majoras Mask Spieldesign ist vollkommen unvereinbar mit Nintendos aktueller Videospieldesign-Philosophie
Die 3DS Version kam nicht ohne Grund eine ganze Ecke schlechter an.
Mir wäre es lieber wenn die N64 Version die "verfügbarere" Version bleibt, so dass kommende Generationen von Kindern sich an etwas wagen, was nicht ohne Grund unter besonderen Umständen und eben auch nur unter diesen Umständen und Restriktionen, je hätte erschaffen werden können.
Wohlgemerkt falls sie sich dran wagen, denn sollen sie lieber was anderes spielen, als ein falsches Verständnis dafür entwickeln, was Majoras Mask für ein Spiel "war". (Remakes ersetzen die Originale in der Wahrnehmung der Masse, machen wir uns nichts vor, sie sind wie Blitzableiter)
Ich gehe 100%ig davon aus, dass ein Majoras Mask Remake die Sensibilitäten des Originals nicht, bzw nur in Teilen berücksichtigen wird.
Für Nintendo-intern ist Majoras Mask ein "Fehler" und dass es ein Fehler ist, macht es für mich bis zum dato eindringlichsten Zelda Spiel aller Zeiten, eine weitere Version wäre nur eine Persiflage. Und ganz ehrlich, wir brauchen nicht noch mehr Remakes (und vor allem nicht in dem Look)
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