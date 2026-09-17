Wieso Fans jetzt auch noch auf ein Remake von Zelda: Majora’s Mask hoffen

Bei der großen Zelda Direct drehte sich alles um das 40-jährige Jubiläum der Reihe. Im Fokus stand natürlich das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das Nintendo endlich ausführlich mit richtigem Gameplay präsentierte. Doch möglicherweise versteckte sich laut PC Games während der Show noch ein kleiner Hinweis auf die Zukunft der Reihe.

Ausgerechnet Majora’s Mask fällt aus der Reihe

Ihr erinnert euch sicherlich: Nintendo läutete die Direct mit einem Auftritt eines Orchesters ein, das Musik aus zahlreichen Zelda-Abenteuern spielte. Ein Querschnitt durch die nunmehr 40-jährige Geschichte.

Klar, da durfte auch Majora’s Mask nicht fehlen. Am Ende der Performance blendete Nintendo die Logos der vielen Zelda-Spiele ein – und hier kommt nun die Stelle, die ihr sicherlich verpasst habt.

Die meisten der Logos sehen genauso aus, wie wir sie seit Jahren kennen – doch ausgerechnet Majora’s Mask fiel aus der Reihe. Für einen kurzen Moment war ein Logo zu sehen, das sich deutlich von der bekannten Variante unterscheidet.

Besonders die Schriftart wurde sichtbar verändert und modernisiert. Und damit stellt sich natürlich sofort die Frage: Warum bekommt ausgerechnet Majora’s Mask ein neues Logo?

Nintendo hat allerdings bisher kein Remake von Majora’s Mask angekündigt. Das Logo könnte schlicht für die Jubiläumsshow überarbeitet worden sein. Solange Nintendo nichts anderes verkündet, bleibt jede Verbindung zu einem möglichen Remake reine Spekulation.

Nach Ocarina of Time wäre es zumindest naheliegend

Ganz abwegig wäre eine Neuauflage allerdings nicht. Majora’s Mask entstand seinerzeit auf Basis von Ocarina of Time und übernahm zahlreiche technische Grundlagen, Charaktermodelle und Mechaniken. Viele bekannte Figuren tauchen in Termina sogar in neuen Rollen wieder auf.

Nintendo hat für das kommende Ocarina-of-Time-Remake nun zahlreiche Charaktere, Mechaniken und andere Elemente komplett neu umgesetzt. Sollten sich Teile dieser Arbeit wiederverwenden lassen, wäre Majora’s Mask einer der naheliegendsten Kandidaten für eine weitere Neuauflage.

Außerdem ist es nicht einmal das erste „Indiz“ für eine Neuauflage. Vor einigen Wochen nannte ein IMDb-Eintrag ein gewisses Zelda: Majora’s Mask HD. Allerdings ist Vorsicht geboten: IMDb wird größtenteils von NutzerInnen gepflegt.

Ein solches Doppelpack hätte jedenfalls Tradition: Auf Nintendo 3DS erschien Ocarina of Time 3D im Jahr 2011, vier Jahre später folgte Majora’s Mask 3D. Ob Nintendo mit dem neuen Logo tatsächlich schon einen winzigen Hinweis hinterlassen hat? Was ist eure Meinung dazu?

Der Ausschnitt der orchestralen Performance:

via PC Games, Bildmaterial: Nintendo