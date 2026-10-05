Distant Worlds ist zurück und feiert 40 Jahre „Final Fantasy“ mit einer neuen Tour

Distant Worlds ist zurück – mal wieder! Die Konzertreihe rund um Final Fantasy erfindet sich immer wieder neu und nimmt neue Musik in das Programm auf. Anlässlich des 40. Geburtstags von Final Fantasy hat man jetzt die neue Tour angekündigt.
Den Auftakt zur neuen Tour bildet im März 2027 ein Konzert in Tokio. „Wart ihr vor vierzig Jahren dabei, als das ‚Prelude‘ zum ersten Mal erklang? Wart ihr vor dreißig Jahren dabei, als ‚Opening – Bombing Mission‘ die Spieler erstmals nach Midgar führte?“, fragen die Veranstalter.
Wenn ihr zustimmend nickt, seid ihr wahrscheinlich prädestiniert für das Konzert. Der Besuch wird euch allerdings nicht einfach gemacht. Die bisher bekannten Tourdaten führen ausschließlich Konzerte in Japan, Nordamerika, Kanada und Südostasien auf. Das bisher einzige europäische Konzert ist am 25. September 2027 in London geplant.
Welche neuen Stücke die Konzertserie zum 40. Geburtstag auszeichnen, ist noch nicht bekannt. „Ganz gleich, ob eure Abenteuer in Cornelia, Eorzea, Valisthea oder anderswo begannen – wir laden euch und eure Mitstreiter, die Krieger des Lichts, ein, eure Reise mit dieser neuen Konzertreihe fortzusetzen.“
Das bis dato letzte „Distant Worlds“-Konzert in Deutschland gab es im Mai 2024 im Berliner Tempodrom. Damals gab es eine Auswahl von Musik unter anderem aus Final Fantasy VII, Final Fantasy X und XIV. Mit dabei war die Weltpremiere „Valse di Fantastica“ aus Final Fantasy XV.
Der Tourplan:
Bildmaterial: Distant Worlds
0 Kommentare