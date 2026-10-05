Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit einem Shoot ’em up ganz vorne

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Birdcage.

Birdcage (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/8/8 [31/40]

NBA 2K27 (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 8/7/8/8 [31/40]

VIractal (Switch 2, Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

Boku to Tsuri Nikki (Switch 2, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Qliphah in Providence’s Shadow (PS5, Switch) – 7/7/6/6 [26/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Birdcage, eastasiasoft, Polygon Bird