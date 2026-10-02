Wie in modernen Zelda-Spielen: Ocarina of Time passt Inventar an, aber einen Nachteil gibt es

Das kommende Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time* modernisiert nicht nur Grafik und Spielwelt. Auch bei der Bedienung nimmt Nintendo einige Änderungen vor – und eine davon erinnert ziemlich deutlich an Breath of the Wild.

Im N64-Original musste Link regelmäßig das Inventar öffnen, um Gegenstände neu auf die drei C-Tasten zu legen. Gerade bei häufig benötigten Items wie Okarina, Bogen oder Enterhaken konnte das mit der Zeit ziemlich umständlich werden. Im Remake soll das deutlich schneller gehen.

Ein Auswahlrad wie in Breath of the Wild

Wie das bei der Zelda-Direct gezeigte Gameplay verdeutlichte, setzt Nintendo auf ein Auswahlrad, über das Gegenstände direkt während des Spiels gewechselt werden können. Ähnliche Systeme kennen wir bereits aus Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Echoes of Wisdom.

GameRant weist allerdings auf einen interessanten Nachteil hin: Im bislang gezeigten Material sieht es danach aus, als könne nur ein Gegenstand gleichzeitig ausgerüstet werden.

Das N64-Original hatte hier tatsächlich einen Vorteil. Dank der C-Tasten konnten SpielerInnen drei Gegenstände gleichzeitig bereithalten. Wer beispielsweise wusste, dass in einem Dungeon regelmäßig Bogen, Enterhaken und Okarina benötigt werden, konnte alle drei entsprechend zuweisen.

Beim Remake könnte das neue Auswahlrad zwar jeden einzelnen Wechsel komfortabler machen, dafür aber auch häufiger benötigt werden. Auf den folgenden Screenshots seht ihr das „Rad“ zur schnellen Auswahl von Ausrüstung in Aktion:

Ob Nintendo zusätzliche Schnellzugriffe vorgesehen hat, die bislang schlicht nicht gezeigt wurden, bleibt abzuwarten. Bedeutsam wird sicherlich das Steuerkreuz, wie das erste Gameplay-Material in einigen Szenen schon andeutet. Dort werden die Okarina und Navi offenbar feste Belegungen haben, zwei weitere Belegungen könnten für Gegenstände bereitgehalten werden, die man in bestimmten Spielabschnitten häufig braucht, etwa die Eisenstiefel im Wassertempel.

Was meint ihr? Wie wird das Item-Management im Remake aussehen? Besser oder vielleicht sogar schlechter als im Original? The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 – hier bei Amazon* oder Media Markt* vorbestellbar – exklusiv für Nintendo Switch 2. Tolle Vorbestellerboni gibt’s übrigens auch, dazu haben wir hier alles für euch gesammelt.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo