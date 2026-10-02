Wie in modernen Zelda-Spielen: Ocarina of Time passt Inventar an, aber einen Nachteil gibt es

Das kommende Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time* modernisiert nicht nur Grafik und Spielwelt. Auch bei der Bedienung nimmt Nintendo einige Änderungen vor – und eine davon erinnert ziemlich deutlich an Breath of the Wild.
Im N64-Original musste Link regelmäßig das Inventar öffnen, um Gegenstände neu auf die drei C-Tasten zu legen. Gerade bei häufig benötigten Items wie Okarina, Bogen oder Enterhaken konnte das mit der Zeit ziemlich umständlich werden. Im Remake soll das deutlich schneller gehen.
Ein Auswahlrad wie in Breath of the Wild
Wie das bei der Zelda-Direct gezeigte Gameplay verdeutlichte, setzt Nintendo auf ein Auswahlrad, über das Gegenstände direkt während des Spiels gewechselt werden können. Ähnliche Systeme kennen wir bereits aus Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Echoes of Wisdom.
GameRant weist allerdings auf einen interessanten Nachteil hin: Im bislang gezeigten Material sieht es danach aus, als könne nur ein Gegenstand gleichzeitig ausgerüstet werden.
Das N64-Original hatte hier tatsächlich einen Vorteil. Dank der C-Tasten konnten SpielerInnen drei Gegenstände gleichzeitig bereithalten. Wer beispielsweise wusste, dass in einem Dungeon regelmäßig Bogen, Enterhaken und Okarina benötigt werden, konnte alle drei entsprechend zuweisen.
Beim Remake könnte das neue Auswahlrad zwar jeden einzelnen Wechsel komfortabler machen, dafür aber auch häufiger benötigt werden. Auf den folgenden Screenshots seht ihr das „Rad“ zur schnellen Auswahl von Ausrüstung in Aktion:
Ob Nintendo zusätzliche Schnellzugriffe vorgesehen hat, die bislang schlicht nicht gezeigt wurden, bleibt abzuwarten. Bedeutsam wird sicherlich das Steuerkreuz, wie das erste Gameplay-Material in einigen Szenen schon andeutet. Dort werden die Okarina und Navi offenbar feste Belegungen haben, zwei weitere Belegungen könnten für Gegenstände bereitgehalten werden, die man in bestimmten Spielabschnitten häufig braucht, etwa die Eisenstiefel im Wassertempel.
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via GameRant, Bildmaterial: Nintendo
8 Kommentare
Hier sieht man beispielsweise links die Okarina, rechts Navi und unten die Eisenstiefel.
Hier sieht man, dass der Bogen rechts über das „Rad” ausgerüstet wurde:
Es sieht tatsächlich so aus, als könnte man nur bestimmten Items Links zuweisen. Da müssen wir mal abwarten.
Und hier ist noch ein Screenshot wo man links die 4 Felder hat, wo später vermutlich unten die Stiefel und oben das Auge der Wahrheit (und evtl. die Masken) hinterlegt sein werden. Da sind im Zentrum die obere und untere Pfeiltaste des Steuerkreuzes zu sehen.
Bzgl. dem Auge der Wahrheit hab ich mal nen Screenshot aus einem Video gemacht, wo man es in der Belegung oben sehen konnte:
Na, sag ich doch schon seit dem ersten Gameplayreveal, dass das Itemmanagement ein Rückschritt zum Original ist und ich den X-Knopf viel lieber für einen Itemslot hätte als für einen Hü-Hüpf-Knopf, auf den das Spiel eh nicht ausgelegt ist.
Außerdem verstehe ich einfach nicht, warum man nicht das Schnellrad aus Twilight Princess zurück gebracht hat. Damit findet man das gewünschte Item viel schneller und muss nicht durch ne Liste scrollen. Sie haben mit Breath of the Wild eine Schnellauswahl erfunden, die halt passt, wenn man ein sehr breit gefächertes Inventar hat und klammert sich jetzt daran fest als wäre es eine tatsächlich brillante Idee gewesen und diese Auswahl irritiert mich mit jedem Zelda, in dass sie dazu kommt, mehr und mehr.
Übrigens wissen wir glaub ich noch nicht, für was Y und L gedacht sind. Eines davon wird vermutlich wieder die Zentrierung der Gyrosteuerung sein, das andere wird hoffentlich halbwegs vernünftig belegt. Und wehe, der Knopf bleibt komplett unbelegt, dann schreie ich.
Frage ging zwar nicht an mich, aber ich denke, das beste Indiz, dass das Steuerkreuz fest belegt sein wird, ist der Equipment Screen.
Schau mal auf der linken Seite. Da sind vier Item Slots und in der Mitte davon siehst du die Symbole für Steuerkreuz oben und unten. Das deutet an, dass das fix belegt sein wird. Unten sehr wahrscheinlich die Eisen- und Gleitstiefel, oben das Auge der Wahrheit und, möglicherweise, die Masken aus der Kindesära. Wohlgemerkt ist das eben auch NICHT der Itemscreen, wo man die Items frei belegen kann, also gehe ich stark davon aus, dass die Items hier auch sehr festgelegt sein werden.
Edit: Mir egal, dass @Zenobia das eine Minute vorher auch geklärt hat, das hier bleibt drin, jawohl!
Ah, relativ gut zu sehen eigentlich. Steuerkreuz-Links gehört der Okarina, Steuerkreuz-Rechts gehört Navi. Steuerkreuz-Oben kann man doppelt belegen, genauso wie Steuerkreuz-Unten. Danke! Mal schauen
Wir haben ja sowieso eine Ära erreicht, wo man nur noch wenig mit Steuerungsschemata und UI rumexperimentiert, gerade im AAA-Bereich. Daher ists wenig überraschend, dass man hier ein mehr oder minder standardisiertes verwendet, auch wenns vielleicht nicht ideal ist. Es gibt ja auch viele Spieler, die genau das wollen - sich bloß an nichts Neues gewöhnen müssen, alles immer wie gehabt. Siehe auch das Souls-UI, was in viel zu vielen Spielen heutzutage Einzug hält. Selbst, wenns gar nicht so gut dazu passt.
Das ist aber zumindest eine Sache, bei der ich darauf warte, wie es sich dann effektiv spielt. Vielleicht ist die Belegung auf dem Steuerkreuz ja tatsächlich okay. Und hey - schlimmer als Echoes of Wisdom kanns nicht werden. Wobei sie es bei dem Spiel ja clever gelöst haben, weil man eh nur eine handvoll Echoes brauchte, um später alles zu machen
Komme aber absolut nicht darüber hinweg, wie unglaublich dumm Link aussieht. Ich kann mir auch - nachdems so oft in Videos und Screenshots war - sehr schwer vorstellen, das im Spiel dann plötzlich anders zu empfinden.