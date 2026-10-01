Das neue „Kena“ schafft es 2026 nicht mehr – aber es gibt auch eine gute Nachricht

Seit der Enthüllung im Februar haben wir kaum noch etwas von Kena: Scars of Kosmora gesehen. Ursprünglich sollte das neue Abenteuer noch 2026 erscheinen. Wie angesichts der langen Funkstille bereits zu erwarten war, wird daraus allerdings nichts mehr.

Entwickler Ember Lab hat die Veröffentlichung offiziell auf 2027 verschoben. Einen konkreteren Termin gibt es bislang nicht. Geplant ist Scars of Kosmora weiterhin für PlayStation 5 und PCs. Für SammlerInnen gibt es immerhin eine erfreuliche Nachricht: Auf PS5 soll das Abenteuer sowohl digital als auch physisch erscheinen, während die PC-Fassung digital angeboten wird.

Größer und umfangreicher als Bridge of Spirits

Als Grund für die Verschiebung nennt Ember Lab den größeren Umfang des neuen Abenteuers. Man wolle die Qualität des 2021 veröffentlichten Kena: Bridge of Spirits übertreffen und benötige dafür zusätzliche Zeit für den Feinschliff.

Gleichzeitig verrät das Studio etwas mehr über die Geschichte. Scars of Kosmora bleibt ein charakterfokussiertes, lineares Abenteuer, soll allerdings deutlich breiter und tiefer ausfallen als der Vorgänger. Abseits des eigentlichen Weges soll es entsprechend mehr zu entdecken geben.

Kena reist auf die mysteriöse Insel Kosmora, nachdem ihr Kindheitsfreund Orfio dort Antworten auf Fragen über ihre Vergangenheit und Zukunft als Geisterführerin vermutet. Während Kena bislang vor allem anderen dabei geholfen hat, ihren Schmerz zu überwinden, soll sie sich diesmal stärker mit ihren eigenen Wunden auseinandersetzen.

Tempel, vier Elemente und ein treuer Begleiter

Eine zentrale Rolle spielen die alten Spirit Guides von Kosmora. Einst existierten auf der Insel vier miteinander verbundene Kulturen, die jeweils einem Element zugeordnet waren. Eine mysteriöse Katastrophe zerstörte jedoch eine von ihnen. Besonders die Alchemystic Temples sollen als umfangreiche Dungeon-Erfahrungen eine wichtige Rolle spielen und Kenas Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Kosmora ist zudem deutlich größer als die Gebiete des Vorgängers. Entsprechend bekommt Kena einen neuen Begleiter: einen kristallinen hundeartigen Geist, auf dessen Rücken sie durch die Welt reisen kann. Dieser hilft ihr außerdem im Kampf und beim Lösen von Rätseln.

Bis wir selbst nach Kosmora aufbrechen können, müssen wir uns nun allerdings etwas länger gedulden. Kena: Scars of Kosmora erscheint 2027 für PlayStation 5 und PCs.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Kena: Scars of Kosmora, Sony, Ember Lab