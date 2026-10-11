Von Taschentüchern bis Saunahut: Die kuriosen Pre-Order-Boni zu Zelda: Ocarina of Time

Bis zur Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 dauert es nicht mehr lange. Auch hierzulande haben Fans die Wahl zwischen einigen mehr oder weniger interessanten Vorbestellerboni.

Bei Otto* könnt ihr aktuell noch einen kleinen Okarina-Schlüsselanhänger absahnen! Die drei Heiligen Steine im Nintendo Store* sind ausverkauft. Amazon* weist noch keinen Bonus aus, Media Markt* ebensowenig – hier dürft ihr aber jeweils auf das spezielle, geprägte Foil-Cover vertrauen, welches die Erstauflage bietet. Doch ein Blick über den Tellerrand, insbesondere nach Japan, kann sich durchaus lohnen.

Dort locken zahlreiche Händler mit eigenen Extras zum kommenden Remake. Neben den üblichen Stickern, Acryl-Aufstellern und Anhängern finden sich darunter auch einige ziemlich ungewöhnliche Gegenstände. Taschentücher beziehungsweise eine passende Box gehören tatsächlich dazu.

Taschentücher, Saunahut und ein kleines Diorama

Der japanische Elektronikhändler Nojima hat jetzt seinen exklusiven Vorbestellerbonus vorgestellt: eine Taschentücherbox im Zelda-Design. Das passende Motiv wurde ebenfalls bereits veröffentlicht. Vielleicht ganz praktisch, falls euch die Rückkehr nach Hyrule besonders emotional werden lässt.

Doch damit nicht genug. Bei Edion gibt es beispielsweise einen Mikrofaserhut mit dem Logo des Spiels. Der lässt sich unter anderem nach dem Baden oder als Saunahut verwenden. Ein etwas ungewöhnlicheres Zelda-Sammlerstück dürfte man wohl nur schwer finden.

Deutlich dekorativer fällt dagegen das Angebot von Rakuten Books aus. Dort erhalten VorbestellerInnen ein kleines Display-Set, bestehend aus einem hölzernen Diorama-Ständer mit einer Karte aus dem Spiel als Hintergrund und einem passenden Reinigungstuch.

Wer lieber etwas Klassischeres sucht, wird ebenfalls fündig. Aeon bietet zwei gewölbte Anstecker, Seven Net Shopping einen Smartphone-Ständer aus Acryl und Bic Camera ein transparentes A3-Poster.

Die Auswahl ist riesig

Damit ist die Liste längst nicht vollständig. Andere Händler bieten unter anderem Charaktersticker, Kartenhüllen, Acrylfiguren, Schlüsselanhänger oder transparente Dokumentenmappen an.

Zusätzlich gibt es in Japan für frühe KäuferInnen der Handelsversion ein Artcard-Set und Sticker, während die digitale Version mit einem speziellen Wallpaper zum 40. Zelda-Jubiläum beworben wird.

Allerdings sind viele dieser Extras nur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Einige Boni sind bei bestimmten Händlern bereits vergriffen, während bei anderen die endgültigen Designs noch ausstehen. Eine umfangreiche Übersicht mit Bildern der einzelnen Vorbestellerboni findet ihr auf dieser japanischen Seite.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027.

Und jetzt mal ehrlich: Würdet ihr euch für eine Taschentücherbox, einen Saunahut oder doch lieber das kleine Diorama entscheiden?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo