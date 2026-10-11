Stardew Valley trifft Pokémon und Rune Factory: Neues Farm-RPG hat einen besonderen Kniff

Gemütliche Farm-Simulationen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wer sich bereits Hunderte Stunden mit Stardew Valley beschäftigt hat, dürfte deshalb bei so manchem neuen Genrevertreter zunächst skeptisch sein. Mystical Demon Farm des koreanischen Entwicklers Jarikki Studio könnte jedoch durchaus einen genaueren Blick wert sein.

Das kommende Pixel-RPG verbindet nämlich den klassischen Farmalltag mit dem Sammeln niedlicher Kreaturen, Dungeon-Erkundungen und einem ordentlichen Schuss Magie. Laut GameRant erinnert das Ganze spielerisch nicht nur an Stardew Valley, sondern auch an Pokémon, Rune Factory und ein wenig an Palworld.

Niedliche Dämonen statt gewöhnlicher Nutztiere

In Mystical Demon Farm schlüpft ihr in die Rolle eines niederrangigen Elfenmagiers, der in die Region Mystic Dales geschickt wird. Dort soll er eine mysteriöse Mana-Anomalie untersuchen.

Vor Ort entdeckt ihr Spuren sogenannter „Demons“. Anders als ihr Name vermuten lässt, handelt es sich dabei allerdings um niedliche künstliche Lebensformen, die nach einem längst vergangenen Krieg verschwunden sein sollen.

Um das Geheimnis zu lüften, errichtet ihr zunächst eine eigene Farm. Hier baut ihr Pflanzen an, sammelt Ressourcen, stellt Gegenstände her und erfüllt Aufträge. Durch Lieferungen, das Sammeln von Dämonen und weitere Aktivitäten steigt außerdem euer Farmlevel, wodurch neue Rezepte und später zusätzliche Gebiete freigeschaltet werden sollen.

Besonders interessant ist allerdings das Kreaturensystem. Statt Dämonen einfach in der Wildnis einzufangen, sammelt ihr durch Farmarbeit und Dungeon-Erkundungen sogenannte Dämonenessenzen. Daraus stellt ihr Kerne her, die anschließend wie Eier ausgebrütet werden können.

Dungeons direkt unter euren Füßen

Die Dungeon-Erkundung hat ebenfalls eine Besonderheit zu bieten. Mithilfe der sogenannten Dungeon-Bohrmagie könnt ihr direkt vom Feld aus einen Zugang zu unterirdischen Verliesen erschaffen. Innerhalb der Dungeons nutzt ihr die Magie anschließend, um immer tiefer vorzudringen.

Je weiter ihr hinabsteigt, desto seltenere Dämonen erwarten euch. Auch Bossgegner gibt es, deren Kerne ihr nach einem Sieg erhalten könnt. So lassen sich sogar besonders mächtige Gegner in eigene Begleiter verwandeln.

Abseits davon warten verschiedene Charaktere mit eigenen Aufträgen auf euch. Gespräche und Begegnungen sollen später auch dabei helfen, mehr über die Mana-Anomalie und die Vergangenheit von Mystic Dales herauszufinden.

Die bisherige Testversion soll allerdings nur einen gewissen Teil der geplanten Inhalte zeigen. Auch an einigen technischen Funktionen wird noch gearbeitet. Eine Controller-Unterstützung fehlt derzeit beispielsweise, ist aber bereits vorgesehen. Deutsche Texte werden dagegen unterstützt.

Mystical Demon Farm hat aktuell noch keinen Veröffentlichungstermin. Auf Steam lässt sich das Spiel bereits auf die Wunschliste setzen.

Der neuste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Mystical Demon Farm, Jarikki Studio