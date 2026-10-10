GTA 6 für Switch 2: Nintendo äußert sich jetzt selbst zu einer möglichen Umsetzung

Am 19. November 2026 erscheint mit Grand Theft Auto VI eines der wohl meisterwarteten Spiele des Jahres. Allerdings dürfen sich zunächst nur BesitzerInnen einer PlayStation 5 oder Xbox Series auf den Ausflug in die offene Spielwelt freuen. Eine PC-Version ist bislang ebenso wenig angekündigt wie eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2.

Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass GTA 6 irgendwann auch auf Nintendos aktueller Konsole erscheint? Genau dazu hat sich jetzt Nintendo of America geäußert.

Die Entscheidung liegt bei Rockstar und Take-Two

In einem Interview mit Variety wurde Nintendo-of-America-Präsidentin Devon Pritchard direkt auf eine mögliche „Switch 2“-Version von GTA 6 angesprochen. Ihre Antwort fiel allerdings ziemlich knapp aus: „Das ist eine Angelegenheit für Take-Two und Rockstar. Von meiner Seite gibt es derzeit nichts anzukündigen.“

Eine Absage ist das zwar nicht, eine Bestätigung allerdings genauso wenig. Nintendo verweist damit lediglich auf die Verantwortlichen bei Rockstar Games und dessen Mutterkonzern Take-Two Interactive.

Grundsätzlich wäre eine Zusammenarbeit jedenfalls nichts Neues. Verschiedene Rockstar-Titel haben bereits ihren Weg auf Nintendo-Konsolen gefunden. So erschien unter anderem Red Dead Redemption für die ursprüngliche Switch und später auch für „Switch 2“. Ausgerechnet GTA 5 fehlt allerdings bis heute auf Nintendos Plattformen.

Wäre GTA 6 auf Switch 2 überhaupt möglich?

Die wohl größte Frage dürfte ohnehin die technische Umsetzung sein. Schließlich stellt GTA 6 mit seiner riesigen offenen Spielwelt hohe Anforderungen an die Hardware.

Dass technisch anspruchsvolle Spiele grundsätzlich auch auf Switch 2 funktionieren können, haben Titel wie Cyberpunk 2077 und Resident Evil Requiem bereits gezeigt. Ob Rockstar bei GTA 6 ähnliche Ergebnisse erzielen könnte, bleibt allerdings offen. Möglicherweise wären dafür erhebliche technische Kompromisse notwendig.

Zumindest aktuell konzentrieren sich Rockstar und Take-Two vollständig auf die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series. Auch eine PC-Umsetzung wurde noch nicht offiziell angekündigt, obwohl Take-Two-Chef Strauss Zelnick wiederholt die Bedeutung des PC-Marktes betont hat.

Für Nintendo-Fans heißt es also weiterhin abwarten. Immerhin steht im November mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein anderer großer Titel für die „Switch 2“ an. Das Remake erscheint bereits am 5. November und damit genau zwei Wochen vor GTA 6.

Ob irgendwann auch Trevor, Michael und Franklin – beziehungsweise die neuen GTA-6-Protagonisten Lucia und Jason – auf Nintendos aktueller Konsole unterwegs sein werden, müssen letztlich Rockstar und Take-Two entscheiden. Würdet ihr die Spiele rein hypothetisch auf der „Switch 2” spielen?

via GameRant, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games