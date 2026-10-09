Nach Disc-Aus: Marvel’s Wolverine wurde in Europa bis zu 50 Prozent physisch verkauft

Seit dem verkündeten Disc-Aus von Sony verschlingen Verfechter des Haptischen jede noch so kleine Statistik – vor allem, wenn sie pro physische Medien ausgelegt werden kann. Die nachfolgenden Zahlen dürften wohl dazu dienen.
Wie aus von The Game Business veröffentlichten Verkaufsdaten von Ampere hervorgeht, hat sich Marvel’s Wolverine zum Verkaufsstart weltweit zu etwa 35 Prozent physisch verkauft. Das wird gemeinhin – und ganz besonders von Fans des Physischen – als nicht unerheblich gewertet.
In einzelnen Ländern (und auf Kontinenten) unterscheidet sich das Kaufverhalten teils erheblich. GSD-Daten sehen die physische Version von Wolverine in Europa zum Verkaufsstart sogar bei 51 Prozent. In einzelnen europäischen Ländern gibt ebenfalls Schwankungen. So gehen in UK zwei Drittel der Wolverine-Verkäufe auf die digitale Version zurück, in Frankreich hingegen wurden mehr als zwei Drittel des Spiels physisch gekauft.
Die entscheidende Frage ist natürlich: Wie viele dieser 35 bis 50 Prozent der KäuferInnen werden Spiele nicht mehr kaufen, wenn sie nur digital erscheinen? Sonys sicherlich aufgestellte Prognose dürfte unter’m Strich positiv ausfallen.
Wolverine ist jedenfalls kein Einzelfall. The Game Business berichtet weiterhin, dass Silent Hill: Townfall weltweit zu 45 Prozent physisch verkauft wurde und The Blood of Dawnwalker auf PS5 zu 36 Prozent. Onimusha soll bei etwa 30 Prozent liegen.
„Die Menschen haben das Bedürfnis, Dinge zu sammeln“, sagt Analyst Joost van Dreunen dazu gegenüber The Game Business. „Genau hier spielen physische Verkäufe für den Verbrauchermarkt nach wie vor eine unglaublich wichtige Rolle. Die Branche ist bereit, sich weiterzuentwickeln, aber nicht so schnell.“
Bildmaterial: Marvel’s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games
4 Kommentare
Interessant wird dann wohl vor allem, wie viele der KäuferInnen bei einer PS6 tatsächlich noch mitziehen, wenn Sony den physischen Spielen den Rücken kehrt. Mal sehen, wie viele sich dann tatsächlich gegen eine PS6 entscheiden. Die Zahlen dürften Sony zumindest zeigen, dass physische Spiele noch lange nicht für alle ein Auslaufmodell sind.
Demnach kann sich Wolverine aber gar nicht so gut verkauft haben. Das Spiel wurde von verschiedenen Händlern schon für 45€ verkauft und aus meinem MediaMarkt kann ich sagen, dass selbst dieser Preis nicht viele Käufer anziehen konnte…
Digitale Distribution kann auch zum sammeln genutzt werden, aber dann sollte man halt auch die Möglichkeit haben das DRM zu entfernen. Das mache ich grundsätzlich auch bei eBooks (seien es klassische Bücher oder Manga), da ich nicht einsehe vom Gutdünken ein paar amerikanischer Tech Bros abhängig zu sein.
Genau das. Ich hatte davon im Thread berichtet und auf diese 45 Euro wären dann für My MediaMarkt Kunden nochmal die MwSt von 19% weggekommen. Das Spiel soll ja ne strikte Vorgabe von Sony haben, angeblich 5-6 Millionen Exemplare zu verkaufen, besonders, nachdem Saros weit hinter den Verkaufserwartungen lag (was für mich immer noch überraschend ist, was man sich da ausgemalt hat da bereits Returnal eher nischig war). Irgendwie müssen sie die Exemplare also an die Leute bringen und, wie schon erwähnt, der Retail-Print muss massiv gewesen sein, wenn selbst in unserem kleinen MM hier rund 100+ Exemplare verteilt aufgetürmt waren.
Das Spiel kurz nach Release für teilweise mehr als die Hälfte günstiger, wer eine PS5 mit Laufwerk hat, wird da wohl nicht lange überlegen. Aber auch ich würde halt bestätigen, niemand außer mir stand vor dem Wolverine-Turm Und ich hatte es dann auch wieder weggelegt.
Aber hat die Mehrheit dann nicht hauptsächlich digital zugegriffen? Sowohl bei Blood of Dawnwalker als auch Onimusha weiß man, die Spiele haben sich weltweit bereits mehr als 1 Million mal verkauft. Das ist doch schon ein Unterschied, wenn wir hier von 45% verkaufter Discs reden (und zeigt halt auch, es haben sich ja immer noch mehr digitale Kopien verkauft) als von 36% und 30% bei über eine Million verkaufter Exemplare. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass beide Medien in perfekter Koexistenz zueinander leben können. Aber die Präferenz ist hier ja eindeutig klar.