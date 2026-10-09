Nach Disc-Aus: Marvel’s Wolverine wurde in Europa bis zu 50 Prozent physisch verkauft

Seit dem verkündeten Disc-Aus von Sony verschlingen Verfechter des Haptischen jede noch so kleine Statistik – vor allem, wenn sie pro physische Medien ausgelegt werden kann. Die nachfolgenden Zahlen dürften wohl dazu dienen.

Wie aus von The Game Business veröffentlichten Verkaufsdaten von Ampere hervorgeht, hat sich Marvel’s Wolverine zum Verkaufsstart weltweit zu etwa 35 Prozent physisch verkauft. Das wird gemeinhin – und ganz besonders von Fans des Physischen – als nicht unerheblich gewertet.

In einzelnen Ländern (und auf Kontinenten) unterscheidet sich das Kaufverhalten teils erheblich. GSD-Daten sehen die physische Version von Wolverine in Europa zum Verkaufsstart sogar bei 51 Prozent. In einzelnen europäischen Ländern gibt ebenfalls Schwankungen. So gehen in UK zwei Drittel der Wolverine-Verkäufe auf die digitale Version zurück, in Frankreich hingegen wurden mehr als zwei Drittel des Spiels physisch gekauft.

Die entscheidende Frage ist natürlich: Wie viele dieser 35 bis 50 Prozent der KäuferInnen werden Spiele nicht mehr kaufen, wenn sie nur digital erscheinen? Sonys sicherlich aufgestellte Prognose dürfte unter’m Strich positiv ausfallen.

Wolverine ist jedenfalls kein Einzelfall. The Game Business berichtet weiterhin, dass Silent Hill: Townfall weltweit zu 45 Prozent physisch verkauft wurde und The Blood of Dawnwalker auf PS5 zu 36 Prozent. Onimusha soll bei etwa 30 Prozent liegen.

„Die Menschen haben das Bedürfnis, Dinge zu sammeln“, sagt Analyst Joost van Dreunen dazu gegenüber The Game Business. „Genau hier spielen physische Verkäufe für den Verbrauchermarkt nach wie vor eine unglaublich wichtige Rolle. Die Branche ist bereit, sich weiterzuentwickeln, aber nicht so schnell.“

Bildmaterial: Marvel’s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games