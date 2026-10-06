Nintendo erweitert My Mario: Diese beiden bekannten Gesichter sind jetzt spielbar

Die „My Mario“-Familie wächst weiter. Nachdem Nintendo die speziell für jüngere Kinder und ihre Eltern gedachte Produktreihe zunächst mit Mario startete und im April auch Yoshi hinzukam, sind jetzt Peach und Luigi an der Reihe.

Passend dazu veröffentlicht Nintendo gleich zwei neue kostenlose Apps: Hallo, Peach! und Hallo, Luigi!. Beide erscheinen heute, am 6. Oktober, für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 im Nintendo eShop. Versionen für Smart-Geräte sollen demnächst folgen.

Peach die Haare bürsten, Luigi an den Augenbrauen ziehen

Wie schon bei den bisherigen My-Mario-Angeboten steht dabei weniger ein klassisches Spiel als vielmehr eine kleine interaktive Beschäftigung für Kinder im Mittelpunkt.

In den Apps könnt ihr mit Peach beziehungsweise Luigi herumalbern und beispielsweise ihre Gesichter anstupsen, daran ziehen oder sie drehen. Bei Peach könnt ihr unter anderem die Haare bürsten, während sich Luigi an seinen markanten Augenbrauen ziehen lässt.

Nach dem Download lassen sich die Apps zudem komplett offline verwenden. Passende Produkte zu „My Mario“ – darunter Bauklötze, Spielzeug, Geschirr und Kleidung – findet ihr im Nintendo Store*.

Die My-Mario-Reihe startete zunächst in Japan und schaffte Anfang dieses Jahres schließlich auch den Sprung nach Deutschland. Nintendo richtet sich damit ausdrücklich an jüngere Fans und ihre Eltern.

Bildmaterial: Nintendo