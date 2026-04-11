Neue Yoshi-App für Switch und Mobilgeräte sowie neues „My Mario“-Merch geht an den Start

Hallo, Yoshi! ist ab sofort sowohl für die Nintendo Switch als auch für Smartphones kostenlos erhältlich. Die App ist Teil der familienfreundlichen „My Mario“-Reihe und richtet sich vor allem an jüngere Fans und die, die es werden wollen und sollen.

Im Mittelpunkt steht Yoshi selbst: SpielerInnen können sein Gesicht ziehen, drücken und verdrehen, um so verschiedene lustige Reaktionen zu erzeugen, die für gute Laune sorgen. Über ein Menü lassen sich zudem Items wie Superpilze, Sterne oder sogar Gegner hinzufügen, die gemeinsam mit Yoshi auf dem Bildschirm erscheinen.

Auch kleine Spielereien wie ein Peekaboo-Modus sind enthalten, bei dem unter anderem Boo einen Gastauftritt haben kann. Zusätzlich gibt es eine integrierte Pause-Funktion, die dafür sorgt, dass Yoshi nach einer gewissen Spielzeit einschläft, was Eltern dabei helfen soll, die Bildschirmzeit zu regulieren. Bei Bedarf kann diese Funktion deaktiviert werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die App komplett offline funktioniert, sodass nach dem Download keine Internetverbindung erforderlich ist. Der Download der App ist ab sofort im Nintendo eShop, im Google Play Store und im Apple App Store möglich.

Parallel zum Start der neuen App sind auch weitere Produkte der „My Mario“-Serie an den Start gegangen. So gibt es im Nintendo Store jetzt unter anderem neue Holzklötzchen-Sets, eine neue Yoshi-Plüschfigur sowie Kuscheltuch und Rassel mit Yoshi.

Bildmaterial: Nintendo