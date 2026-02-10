Nintendo verkündet Start der „My Mario“-Reihe mit diversen Produkten in Deutschland

Wir haben als intensive Beobachter von japanischem Merchandise schon einige Male über die „My Mario“-Produkte berichtet. Im Sommer letzten Jahres ging die Produktreihe mit einer Mario-App für Switch und Mobilgeräte sowie begleitendem Mario-Merch für die Kleinsten an den Start. Im Spätherbst folgte Yoshi.

Bislang blieb nur der Import. Schon vor einigen Wochen gab Nintendo bekannt, dass „My Mario“-Produkte für die jüngeren Nintendo-Fans ab Februar auch hierzulande veröffentlicht werden. Jetzt gibt es weitere Details zum Marktstart, weiteren Produkten und erste Vorbestellmöglichkeiten.

Ab dem 19. Februar sind ausgewählte „Erlebnisse, Spielzeuge und Kleidungsstücke“ im Nintendo Store* erhältlich. Dazu zählen zwei Holzklötzchen-Sets, die sich auf den ersten Blick auch gut als amiibo-Deko eignen. Von Simba gibt es mehrere Produkte, darunter ein Plüschtier und einen Greifling mit Rassel, die bei Amazon* schon vorbestellbar sind.

Begleitet wird die Produktlinie von interaktiven Inhalten. Die App „Hallo, Mario!“ geht ebenfalls am 19. Februar für Smartphones und Nintendo Switch an den Start und erlaubt eine erste intuitive Spielerfahrung mit Mario für Kids und Betreuende. Obendrein gibt es eine Stop-Motion-Serie „It’s Me, Mario!“ mit mehreren Episoden, fünf davon sind bereits bei Youtube verfügbar.

Das „My Mario“-Sortiment will Nintendo in Zukunft um weitere Produkte erweitern, darunter eine Mario-Bekleidungskollektion mit Shirts, Hosen und Lätzchen sowie Badespielzeug von TOMY und Spielsets und Figuren von Fisher Price. Außerdem ist Kindergeschirr geplant. Die offizielle Website zur Produktreihe findet ihr hier.

Neue Produktbilder:

Bildmaterial: Nintendo