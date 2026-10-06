Von Silent Hill inspiriert: Nach 25 Jahren erhält die Sega Dreamcast ein neues, physisches Spiel

Die Sega Dreamcast, die 1998 veröffentlicht und 2001 eingestellt wurde, bekommt nach über zwei Jahrzehnten einen neuen Titel. Das Indie-Survival-Horror-Spiel White Creek erscheint in physischer Form für die Dreamcast – zumindest, wenn die Finanzierung gelingt.

Zusätzlich wird der Titel auch für moderne Plattformen wie PlayStation, Xbox und Steam veröffentlicht. White Creek, entwickelt von Story Bird Studios, bietet eine Third-Person-Erfahrung in einer mysteriösen Welt, die von klassischen Dreamcast-Spielen inspiriert ist.

Die Regie für den neuen Titel führt Bruno Rocca, ein bekannter Autor mehrerer Bücher über Videospiele. Als Inspirationen für White Creek nennt Rocca: „Die Resident-Evil- und Silent-Hill-Reihen, die mich von Anfang an fasziniert haben, sowie die Filme von David Lynch, J-Horror und so weiter.“

Inspiriert von klassischen Resident-Evil- und Silent-Hill-Spielen

White Creek wurde von Grund auf für die letzte SEGA-Konsole entwickelt; dabei soll die Hardware voll ausgereizt werden. Nicht nur die Steuerung orientiert sich an den klassischen Resident-Evil-Spielen.

Das Spiel spielt in der unheimlichen, verlassenen Stadt White Creek, die dem Spiel seinen Namen gibt. Die Geschichte dreht sich um die Protagonistin Alicia Morelli, eine professionelle Exorzistin mit psychischen Kräften. Sie muss die bizarre Stadt White Creek betreten und sich einer dunklen Macht stellen, die offenbar alle Einwohner besessen hat.

Wie viele Survival-Horror-Spiele aus der Dreamcast-Ära enthält White Creek auch Third-Person-Shooter-Elemente, bei denen Alicia mehrere verschiedene Waffen einsetzen kann. Zudem kann sie ihr Handy nutzen, um Anomalien festzuhalten oder Hinweise zu finden, die ihr bei der Lösung von Rätseln helfen.

Eines der spannendsten Gameplay-Features in White Creek ist Alicias Exorzismus-Fähigkeit. Die Protagonistin Alicia kann entscheiden, ob sie die Seelen zombieartiger, besessener Gegner durch ein Exorzismus-Ritual retten oder sie einfach erschießen will.

Das Exorzismus-Ritual scheint dabei riskant zu sein. Doch es scheint, als hätte Alicias Kräfte Grenzen, und bei der Seelenrettung muss man vorsichtig sein. Die Entwickler haben außerdem angekündigt, dass White Creek mehrere Enden haben wird, die von den Entscheidungen der Spieler abhängen.

Starke Dreamcast-Indie-Szene

Die Dreamcast erhielt in den letzten Jahren immer wieder neue Spiele von unabhängigen Entwicklern, die die Konsole als Plattform für ihre Projekte nutzen. Einige bemerkenswerte Indie-Titel auf der Dreamcast sind Feet of Fury (2003), ein Rhythmus-Spiel von Cryptic Allusion, und Rush Rush Rally Racing (2009), ein Top-Down-Arcade-Racer von Senile Team. Später erschien eine überarbeitete Fassung, Rush Rush Rally Reloaded, auch für andere Plattformen.

Dazu kamen diverse Shoot-’em-up-Titel, die die Dreamcast als Plattform für ihre Projekte nutzen und häufig ihre Wurzeln in der Arcade-Szene haben – denn die Hardware der Dreamcast ist eng mit der Sega-Arcade-Hardware verbunden. Beispiele hierfür sind Sturmwind (2013), ein horizontaler Shoot ’em Up des deutschen Entwicklers Duranik, veröffentlicht über Redspotgames.

Es gilt als technisch ambitioniertes und sammelwürdiges Beispiel der modernen Dreamcast-Indie-Ära. Zu der besonders starken Shoot-’em-up-Szene um NG:Dev.Team und Hucast gehören außerdem Titel wie GunLord, Neo XYX, DUX und Redux: Dark Matters; mehrere davon erschienen zwischen 2009 und 2014 physisch für die Dreamcast.

Laut den Entwicklern erhält White Creek rund um Halloween eine kostenlos spielbare Demo. Diese Demo soll zugleich den Start der Kickstarter-Kampagne für White Creek markieren, mit der das Team die Finanzierung für das Spiel sichern möchte. Die Vollversion wird voraussichtlich für die Sega Dreamcast, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie für PC über Steam und GOG erscheinen.

White Creek Trailer:

via GameRant, Steam, Bildmaterial: White Creek, Story Bird Studios