Neue Wi-Fi-Zertifizierung gibt neue Hinweise auf verbesserten Sony-Handheld

Die Wi-Fi Alliance zertifiziert ein neues PlayStation-Gerät – und es deutet vieles darauf hin, dass es sich dabei um die PlayStation Portal OLED handelt. Dass die PlayStation Portal einen Nachfolger oder zumindest eine Revision bekommt, liegt seit Längerem in der Luft.

PlayStation Portal erschien erstmals im November 2023 und ist ein Handheld, mit dem Nutzer ihre PS5-Spiele per Remote Play spielen und seit längerer Zeit auch streamen können. Zwei häufig genannte Schwachpunkte des Geräts sind Verbindungsprobleme und der nicht ganz ideale Bildschirm.

Portal mit OLED könnte folgen

Das Magazin The Verge entdeckte kürzlich neue Dokumente der Wi-Fi Alliance. Diese Dokumente scheinen zwei neue Produkte mit PlayStation-Branding zu zertifizieren. Die Geräte aus der Kategorie „Gaming Console/Peripherals“ mit den Modellnummern CFI-Y2000 und CFI-Y2105 deuten dabei auf eine Neuauflage der PlayStation Portal (trägt die Modellnummer CFI-Y1001) hin.

Es scheint also wahrscheinlich, dass wir bald eine verbesserte PlayStation Portal sehen, welche sich möglicherweise dem Bildschirm – naheliegend wäre eine OLED-Variante – und möglicherweise auch den Verbindungsproblemen annimmt.

Auch die Nutzung eines Android-Betriebssystems deutet auf ein neues Modell der PlayStation Portal hin, denn auch das Basismodell nutzt Android. Die Neuauflage ist jedoch noch nicht bestätigt, auch wenn sich die Hinweise weiter verdichten. Der Preis ist ebenso unbekannt.

Übrigens: Mit dem nach wie vor auch unbestätigten, brandneuen PlayStation-Handheld scheinen diese neuen Modellnummern nichts zu tun zu haben. Seit Monaten gibt es auch Gerüchte um einen Handheld, der als „Project Canis“ bekannt geworden ist und zur PlayStation 6 erscheinen und abwärtskompatibel sein soll.

via GameRant, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment